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    Корниленко объяснил, почему «Крылья» не отпустили Ежова и Горшкова в «Спартак»

    Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Коваленко объяснил, почему футболисты Роман Ежов и Юрий Горшков остались в самарском клубе.

    — Правда, что на Ежова и Горшкова приходили запросы от «Спартака»?

    — К Ежову и Горшкову проявляли интерес разные клубы Премьер-лиги.

    — Почему не отпустили? Мало предложили?

    — Это наши лидеры. Летом мы переподписали с ними контракты. На данный момент они нам очень нужны, мы на них рассчитываем. Если бы Ежов с Горшковым ушли, это были бы слишком большие потери.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +700

      чаппай 2 часа назад

      Зиньковским с Пруцевым, наверное, были бы сейчас не против вернуться назад и ИГРАТЬ

      0
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      Рейтинг: +5867

      Беспонтий 3 часа назад

      сие правильно надо держаться
      жену отдай дяде а сам иди к бл..ди?
      крылья единственная отдушина для РПЛ пикапа
      ростов и краснодар...
      там другая субстанция

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