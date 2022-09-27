Корниленко объяснил, почему «Крылья» не отпустили Ежова и Горшкова в «Спартак»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Коваленко объяснил, почему футболисты Роман Ежов и Юрий Горшков остались в самарском клубе.
— Правда, что на Ежова и Горшкова приходили запросы от «Спартака»?
— К Ежову и Горшкову проявляли интерес разные клубы Премьер-лиги.
— Почему не отпустили? Мало предложили?
— Это наши лидеры. Летом мы переподписали с ними контракты. На данный момент они нам очень нужны, мы на них рассчитываем. Если бы Ежов с Горшковым ушли, это были бы слишком большие потери.
- «Спартак» летом посылал в «Крылья Советов» запрос по Ежову и Горшкову.
- Ежов стоит 1,5 миллиона евро.
- Цена Горшкова – 1,7 миллиона евро.
Источник: «Чемпионат»