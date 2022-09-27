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  • Петрович: «Российским футболистам сложно концентрироваться на игре. Все в стрессе»

Петрович: «Российским футболистам сложно концентрироваться на игре. Все в стрессе»

27 сентября 2022, 09:53

Бывший тренер «Анжи» и сборной Сербии Желько Петрович высказался о состоянии российских футболистов.

— Российские эксперты остались не очень довольны игрой сборной против Киргизии. Можно ли в имеющейся на сегодня ситуации требовать от команды какой-то зрелищности?

– Сейчас наступил очень сложный момент для всех россиян. В том числе и игроков — они не могут думать об одном только футболе. К тому же, России сейчас очень сложно организовывать товарищеские матчи в принципе, потому что никто не хочет играть. А игры нужны.

Если кто-то считает иначе, то зачем тогда вообще нужна сборная? Ужасная ситуация для всего российского спорта.

— Сборная Югославии, за которую вы тогда выступали, тоже была дисквалифицирована. Но тогда ситуация отличалась, против вас в товарищеских матчах выходила Бразилия и другие команды.

— Конечно, это абсолютно разные истории. Тогда образовались сборные Словении, Хорватии, Македонии, Боснии, которые проводили матчи. В стороне осталась команда Сербии и Черногории. А Россия — огромная спортивная страна, попавшая в проблемную ситуацию.

И, конечно, сейчас футболистам сложно выходить на поле и концентрироваться только на игре. Все в стрессовом состоянии.

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Источник: «РБ Спорт»
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