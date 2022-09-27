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    Петрович: «Российским футболистам сложно концентрироваться на игре. Все в стрессе»

    Бывший тренер «Анжи» и сборной Сербии Желько Петрович высказался о состоянии российских футболистов.

    — Российские эксперты остались не очень довольны игрой сборной против Киргизии. Можно ли в имеющейся на сегодня ситуации требовать от команды какой-то зрелищности?

    – Сейчас наступил очень сложный момент для всех россиян. В том числе и игроков — они не могут думать об одном только футболе. К тому же, России сейчас очень сложно организовывать товарищеские матчи в принципе, потому что никто не хочет играть. А игры нужны.

    Если кто-то считает иначе, то зачем тогда вообще нужна сборная? Ужасная ситуация для всего российского спорта.

    — Сборная Югославии, за которую вы тогда выступали, тоже была дисквалифицирована. Но тогда ситуация отличалась, против вас в товарищеских матчах выходила Бразилия и другие команды.

    — Конечно, это абсолютно разные истории. Тогда образовались сборные Словении, Хорватии, Македонии, Боснии, которые проводили матчи. В стороне осталась команда Сербии и Черногории. А Россия — огромная спортивная страна, попавшая в проблемную ситуацию.

    И, конечно, сейчас футболистам сложно выходить на поле и концентрироваться только на игре. Все в стрессовом состоянии.

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    Сегодня, 09:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17241

      Cleaner 1 час назад

      Чё, пожалеть можно российских футболистов. Ой, какие они бедненькие, все в стрессе. И как хорошо, что у остальных россиян ВСЕ ХОРОШО.

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