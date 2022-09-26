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    Месси оценил перспективы сборной Аргентины на ЧМ-2022

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси поделился ожиданиями от выступления сборной Аргентины на грядущем чемпионате мира.

    «Аргентина готова играть с любым соперником. Мы четко знаем, что нужно делать в конкретном матче, потому что тренерский штаб качественно к ним готовится.

    Мы знаем, что ЧМ – сложный турнир. Мелкие ошибки могут привести к вылету. Наша цель – выступить как можно лучше на турнире.

    Сборная готова соперничать с кем угодно, мы будем бороться», – сказал Месси.

    • На ЧМ-2022 Аргентина сыграет в одной группе с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей.
    • Месси – капитан сборной. Для него этот мундиаль станет 5-м в карьере.

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    Источник: Ole

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