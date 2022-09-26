Месси оценил перспективы сборной Аргентины на ЧМ-2022

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси поделился ожиданиями от выступления сборной Аргентины на грядущем чемпионате мира.

«Аргентина готова играть с любым соперником. Мы четко знаем, что нужно делать в конкретном матче, потому что тренерский штаб качественно к ним готовится.

Мы знаем, что ЧМ – сложный турнир. Мелкие ошибки могут привести к вылету. Наша цель – выступить как можно лучше на турнире.

Сборная готова соперничать с кем угодно, мы будем бороться», – сказал Месси.