Месси оценил перспективы сборной Аргентины на ЧМ-2022

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси поделился ожиданиями от выступления сборной Аргентины на грядущем чемпионате мира.
«Аргентина готова играть с любым соперником. Мы четко знаем, что нужно делать в конкретном матче, потому что тренерский штаб качественно к ним готовится.
Мы знаем, что ЧМ – сложный турнир. Мелкие ошибки могут привести к вылету. Наша цель – выступить как можно лучше на турнире.
Сборная готова соперничать с кем угодно, мы будем бороться», – сказал Месси.
- На ЧМ-2022 Аргентина сыграет в одной группе с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей.
- Месси – капитан сборной. Для него этот мундиаль станет 5-м в карьере.
Источник: Ole