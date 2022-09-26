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    «В условиях СВО считаю неприемлемым». Терюшков – о назначении Эшуорта спортивным директором «Спартака»

    Депутат Госдумы РФ и член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отреагировал на назначение Пола Эшуорта на пост спортивного директора «Спартака».

    «Как депутат и болельщик «Химок», могу сказать, что это внутреннее дело самого клуба.

    Но приглашать иностранного специалиста, когда у нас в России достаточное количество русских специалистов и менеджеров, и в условиях специальной военной операции тратить на их содержание деньги считаю неприемлемым.

    Клуб коммерческий, частный и, видимо, имеет свою позицию на развитие и видит приглашение английского специалиста каким-то спасительным кругом для себя.

    Для меня, честно скажу, странное решение, когда клуб приглашает иностранных специалистов в управление и на тренерские позиции.

    В России достаточное количество высококачественных специалистов, которые могут неплохо управлять спортивными учреждениями», – сказал Терюшков.

    • В 2005 году Эшуорт занимал пост спортивного директора «Ростова», а по ходу сезона был исполняющим обязанности главного тренера.
    • В июле пост спартаковского спортдира покинул Лука Каттани.
    • Команда идет на 5-м месте в РПЛ после 10 туров.

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    Источник: «РБ Спорт»

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