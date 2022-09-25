«Судейство – беспредел. Плюс арбитр негативно ко мне отнесся после игры». Евдокимов – после матча со «СКА-Хабаровском»

Главный тренер «Кубани» Роберт Евдокимов раскритиковал судейство после поражения в матче 11-го тура Первой лиги против «СКА-Хабаровска» (0:2).

«Я понимаю, первая игра в сезоне для «СКА-Хабаровска» в Хабаровске, но что касается судейства – это беспредел. Удаление, пенальти плюс штрафные, ауты – все в одну сторону. Плюс негативное отношение этого судьи ко мне после игры. Мне это непонятно.

Понимаю, у вас первая игра дома, хочется выиграть, но, на мой взгляд, это непорядочно со стороны судьи», – сказал Евдокимов.