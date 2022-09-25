«Судейство – беспредел. Плюс арбитр негативно ко мне отнесся после игры». Евдокимов – после матча со «СКА-Хабаровском»

Если у нас в РФС беспредел происходит а что говорить про судей
Главный тренер «Кубани» Роберт Евдокимов раскритиковал судейство после поражения в матче 11-го тура Первой лиги против «СКА-Хабаровска» (0:2).
«Я понимаю, первая игра в сезоне для «СКА-Хабаровска» в Хабаровске, но что касается судейства — это беспредел. Удаление, пенальти плюс штрафные, ауты — все в одну сторону. Плюс негативное отношение этого судьи ко мне после игры. Мне это непонятно.
Понимаю, у вас первая игра дома, хочется выиграть, но, на мой взгляд, это непорядочно со стороны судьи», – сказал Евдокимов.
- Матч в поле судил Сергей Куликов из Саранска.
- До этого тура «СКА-Хабаровск» проводил домашние матчи в Казани из-за неготовности хабаровского поля.
- «СКА-Хабаровск» идет в Первой лиге 8-м, «Кубань» – 13-я.