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    «Судейство – беспредел. Плюс арбитр негативно ко мне отнесся после игры». Евдокимов – после матча со «СКА-Хабаровском»

    Главный тренер «Кубани» Роберт Евдокимов раскритиковал судейство после поражения в матче 11-го тура Первой лиги против «СКА-Хабаровска» (0:2).

    «Я понимаю, первая игра в сезоне для «СКА-Хабаровска» в Хабаровске, но что касается судейства — это беспредел. Удаление, пенальти плюс штрафные, ауты — все в одну сторону. Плюс негативное отношение этого судьи ко мне после игры. Мне это непонятно.

    Понимаю, у вас первая игра дома, хочется выиграть, но, на мой взгляд, это непорядочно со стороны судьи», – сказал Евдокимов.

    • Матч в поле судил Сергей Куликов из Саранска.
    • До этого тура «СКА-Хабаровск» проводил домашние матчи в Казани из-за неготовности хабаровского поля.
    • «СКА-Хабаровск» идет в Первой лиге 8-м, «Кубань» – 13-я.

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    Источник: ютуб-канал «Кубани»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +206

      НикКин 53 минуты назад

      Если у нас в РФС беспредел происходит а что говорить про судей

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