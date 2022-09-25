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    «Он ведет себя не по-человечески, бросается свинскими фразами». Игрок Fight Nights – о Василии Уткине

    Футболист медиакоманды Fight Nights Шарип Алиев рассказал о конфликте клуба с видеоблогером и главой «Эгриси» Василием Уткиным.

    «Что с Уткиным? А вот это вопрос, что с Уткиным творится. Мы поддерживаем споры, правильный конфликт между командами на профессиональном уровне. Но когда человек не жмет руки, переходит черту и начинает бросаться фразами, за которые на улице можно получить подзатыльник, то он ведет себя не по-человечески. Не должен мужчина себя так вести. Какого он хочет к себе отношения? Что сделал, то и получил в ответ.

    А то, что мы его выиграли, это доказательство, что мы сильнейшая команда в этой группе. Есть еще сильные соперники, нам придется побороться, но как минимум мы посильнее команды Василия Уткина.

    Уважаю ли я Уткина? Его можно уважать как человека индустрии, человека, который много работал в этом направлении, везде засветился. Он как профессионал, наверное, большой молодец – со своими минусами и плюсами. Но сегодня он проявил себя странно, за что и поплатился. Тут вопрос конкретной ситуации, а не то, что мы Уткина не любим и не уважаем. Конкретно сегодня он себя повел странно и поплатился за это.

    Аудитория может как угодно называть его поведение, но мы не хотим эту историю качать, потому что мы далеки от этого. Мы за уважение, за спорт и за то, что можно показать на этом поле. А то, что на улице люди не жмут друг другу руки или бросаются свинскими фразами – это неправильно. Мы это не поддерживаем и не собираемся это пиарить», – сказал Алиев.

    • Ранее глава Fight Nights Камил Гаджиев назвал Уткина «фуфлыжником».

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    Источник: «РБ Спорт»

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