Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Он ведет себя не по-человечески, бросается свинскими фразами». Игрок Fight Nights – о Василии Уткине

«Он ведет себя не по-человечески, бросается свинскими фразами». Игрок Fight Nights – о Василии Уткине

25 сентября 2022, 12:27
4

Футболист медиакоманды Fight Nights Шарип Алиев рассказал о конфликте клуба с видеоблогером и главой «Эгриси» Василием Уткиным.

«Что с Уткиным? А вот это вопрос, что с Уткиным творится. Мы поддерживаем споры, правильный конфликт между командами на профессиональном уровне. Но когда человек не жмет руки, переходит черту и начинает бросаться фразами, за которые на улице можно получить подзатыльник, то он ведет себя не по-человечески. Не должен мужчина себя так вести. Какого он хочет к себе отношения? Что сделал, то и получил в ответ.

А то, что мы его выиграли, это доказательство, что мы сильнейшая команда в этой группе. Есть еще сильные соперники, нам придется побороться, но как минимум мы посильнее команды Василия Уткина.

Уважаю ли я Уткина? Его можно уважать как человека индустрии, человека, который много работал в этом направлении, везде засветился. Он как профессионал, наверное, большой молодец – со своими минусами и плюсами. Но сегодня он проявил себя странно, за что и поплатился. Тут вопрос конкретной ситуации, а не то, что мы Уткина не любим и не уважаем. Конкретно сегодня он себя повел странно и поплатился за это.

Аудитория может как угодно называть его поведение, но мы не хотим эту историю качать, потому что мы далеки от этого. Мы за уважение, за спорт и за то, что можно показать на этом поле. А то, что на улице люди не жмут друг другу руки или бросаются свинскими фразами – это неправильно. Мы это не поддерживаем и не собираемся это пиарить», – сказал Алиев.

  • Ранее глава Fight Nights Камил Гаджиев назвал Уткина «фуфлыжником».

Еще по теме:
Овечкин назвал любимого футбольного комментатора 4
Друзья Уткина обратились к нему: «Наш первый ЧМ без тебя»
Коллега Уткина рассказал комичную историю про Василия и Радимова 1
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Медиафутбол Уткин Василий
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
111Hunter111
1664098227
и хорошо, что не жмет руку, зашкваришься
Ответить
Красногвардейчик
1664105677
Встретились жаба и гадюка.....Мостовой и Уткин))
Ответить
portero
1664106636
Вася стремится к образу борова и внешне.....
Ответить
Главные новости
Мнение Бубнова о трансфере Головина в «Зенит»
08:39
1
«Монако» принял решение по Головину на фоне возможного трансфера в «Зенит»
08:34
1
У ЦСКА не получилось продать Гонду: подробности
08:27
Три варианта в РПЛ для Головина, конфликт Мостового с дочерью Семака, Аршавин начал тренерскую карьеру и другие новости
02:00
Губерниев назвал главный трансфер лета в РПЛ
01:47
1
Бубнов вынес вердикт футболисту «Спартака»: «Зачем его взяли?»
01:36
7
Пономарев – о Соболеве и Глушенкове: «Здоровые лбы, выходят как павлины, чтобы на них все любовались»
01:13
5
Черданцев объяснил стратегию «Зенита» на сезон
01:01
7
«Динамо» отказало «Фламенго» в доступе к результатам проваленного медосмотра Платы
00:44
3
Черчесов – журналисту: «Я тебя прощаю, но вещи не путайте»
00:29
5
Все новости
Все новости
Захарян получил совет, как реанимировать карьеру
08:15
Бубнов вынес вердикт футболисту «Спартака»: «Зачем его взяли?»
01:36
7
Пономарев – о Соболеве и Глушенкове: «Здоровые лбы, выходят как павлины, чтобы на них все любовались»
01:13
5
Черданцев объяснил стратегию «Зенита» на сезон
01:01
7
«Динамо» отказало «Фламенго» в доступе к результатам проваленного медосмотра Платы
00:44
3
Семак воспитывает Соболева: «Это был отцовский лещ»
Вчера, 23:59
5
Тюкавин рассказал о состоянии здоровья перед дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:50
«Это себя похоронить»: Пономарев предостерег Головина от перехода в клуб РПЛ
Вчера, 23:42
1
Гендиректор «Динамо» ответил на вопрос о возвращении Захаряна
Вчера, 23:30
1
Заявление босса «Динамо» о срыве трансферов латиноамериканцев
Вчера, 21:59
Слуцкий согласился возглавить азиатскую сборную
Вчера, 21:14
1
Фото«Локомотив» случайно рассекретил трансфер игрока «Зенита»
Вчера, 20:59
4
Тактаров дал прогноз на свой бой с Дзюбой
Вчера, 20:45
2
Ожидания босса «Динамо» от матча со «Спартаком»
Вчера, 20:33
1
Фото«Краснодар» подписал уругвайского защитника
Вчера, 20:17
1
ФотоОпубликовано фото Мостового в форме «Локомотива»
Вчера, 19:55
10
«Спартак» сделал новый шаг к трансферу Головина
Вчера, 19:38
19
Жена Семака двумя словами отреагировала на новость, что Мостовой уходит из «Зенита» из-за дочери тренера
Вчера, 19:26
4
«Зенит» принял окончательное решение по Головину
Вчера, 19:15
5
Мостовой призвал клуб РПЛ уволить тренера
Вчера, 18:59
13
ЦСКА продлил контракт с защитником
Вчера, 18:53
1
Игрок «Динамо Мх» рассказал, сколько денег в месяц ему нужно для комфортной жизни
Вчера, 18:31
1
Орлов определил, кто неправ в удалении Дивеева в матче с «Факелом»
Вчера, 18:19
3
Мостовой сменил «Зенит» на другой клуб РПЛ
Вчера, 17:58
12
Бубнов раскрыл тайну насчет карьеры Семака
Вчера, 17:46
2
Игрок «Зенита» выразил недовольство решениями Семака
Вчера, 17:26
16
Самедов прокомментировал вызывающее поведение Талалаева
Вчера, 17:16
Головину дали прогноз, в какой клуб РПЛ он перейдет
Вчера, 16:56
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+