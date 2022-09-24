В «Манчестер Юнайтед» сомневаются в продлении контракта с Де Хеа

Руководство «Манчестер Юнайтед» еще не определилось с будущим вратаря Давида Де Хеа в команде.

Контракт испанца истекает следующим летом. У клуба есть опция продления соглашения на один год, но есть сомнения в целесообразности активации этого пункта.

Дело в зарплате 31-летнего голкипера, который в прошлом сезоне получал 350 тысяч фунтов в неделю.

Сейчас оклад Де Хеа уменьшился из-за непопадания «МЮ» в Лигу чемпионов, однако все равно остается весомым для зарплатной ведомости.

В случае ухода воспитанника «Атлетико» манкунианцы попытаются купить Джордана Пикфорда у «Эвертона».