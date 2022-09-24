Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    В «Манчестер Юнайтед» сомневаются в продлении контракта с Де Хеа

    Руководство «Манчестер Юнайтед» еще не определилось с будущим вратаря Давида Де Хеа в команде.

    Контракт испанца истекает следующим летом. У клуба есть опция продления соглашения на один год, но есть сомнения в целесообразности активации этого пункта.

    Дело в зарплате 31-летнего голкипера, который в прошлом сезоне получал 350 тысяч фунтов в неделю.

    Сейчас оклад Де Хеа уменьшился из-за непопадания «МЮ» в Лигу чемпионов, однако все равно остается весомым для зарплатной ведомости.

    В случае ухода воспитанника «Атлетико» манкунианцы попытаются купить Джордана Пикфорда у «Эвертона».

    Новости по теме
    «Это все ради кликов». Магуайр – о критике в свой адрес
    Дани Алвес: «Теперь я могу сказать, что мне нравится Роналду. Он смог конкурировать с Месси» 5
    Кьеллини: «Мне грустно из-за критики Магуайра. Если за него заплатили 80 миллионов, он должен быть лучшим в каждом матче?»
    Источник: The Telegraph

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:28
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1163

      mama1991 1 час назад

      лучший игрок мю за последние 5 лет, если не ему платить, то кому?))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +52

      АЛЕКСЕЙ LAIDEL > mama1991 2 минуты назад

      Играет хорошо то на ленточке, слабая игра на выходе плюс ногами плохо играет в общем далеко не Ноер

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11