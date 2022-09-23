Карпин: «Зобнин попросил не вызывать его на матч с Киргизией. Не хочет – не надо»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал отсутствие в команде на сентябрьском сборе полузащитника «Спартака» Романа Зобнина.
«Зобнин позвонил, попросил не вызывать из-за проблем со здоровьем. Абсолютно спокойно это воспринял. Уговаривать играть не имеет смысла. Если кто-то не хочет – не надо. На будущие вызовы Зобнина это не повлияет. Я ему так и сказал», – сказал Карпин.
- 24 сентября Россия сыграет в Бишкеке с Киргизией.
- Сборная России отстранена от отбора к Евро-2024.
- 28-летний Зобнин стоит 6 миллионов евро.
Источник: «Чемпионат»