Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Карпин: «Зобнин попросил не вызывать его на матч с Киргизией. Не хочет – не надо»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал отсутствие в команде на сентябрьском сборе полузащитника «Спартака» Романа Зобнина.

    «Зобнин позвонил, попросил не вызывать из-за проблем со здоровьем. Абсолютно спокойно это воспринял. Уговаривать играть не имеет смысла. Если кто-то не хочет – не надо. На будущие вызовы Зобнина это не повлияет. Я ему так и сказал», – сказал Карпин.

    • 24 сентября Россия сыграет в Бишкеке с Киргизией.
    • Сборная России отстранена от отбора к Евро-2024.
    • 28-летний Зобнин стоит 6 миллионов евро.

    Новости по теме
    «Про армию что-то». Карпин рассказал о вопросах пограничников при вылете из России
    Стало известно, кто будет капитаном сборной России в матче с Киргизией 2
    Тренер Киргизии: «В РПЛ могли бы, наверное, играть несколько игроков из моей сборной» 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:08
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11