Карпин: «Зобнин попросил не вызывать его на матч с Киргизией. Не хочет – не надо»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал отсутствие в команде на сентябрьском сборе полузащитника «Спартака» Романа Зобнина.

«Зобнин позвонил, попросил не вызывать из-за проблем со здоровьем. Абсолютно спокойно это воспринял. Уговаривать играть не имеет смысла. Если кто-то не хочет – не надо. На будущие вызовы Зобнина это не повлияет. Я ему так и сказал», – сказал Карпин.