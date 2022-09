Британский рэпер Stormzy выпустил новый клип на трек Mel Made Me Do It.

В нем снялся главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью.

Португалец появился в кадре на несколько секунд с прижатым к губам пальцем.

В этот момент Stormzy зачитал: «Я предпочитаю молчать, как Жозе».

Затем последовала аудиозапись цитаты Моуринью: «Я предпочитаю промолчать. Если я заговорю, у меня будут большие проблемы».

ВИДЕО