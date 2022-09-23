Брат Погба рассказал, когда Поль просил шамана наложить проклятие на Мбаппе

Матиас Погба, брат полузащитника «Ювентуса» Поля Погба, сообщил, при каких обстоятельствах его родственник пытался наложить проклятие на форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

По его словам, это произошло весной 2019 года перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

В первой гостевой игре парижане победили со счетом 2:0, а дома потерпели сенсационное поражение 1:3 и вылетели из турнира.

«Мой брат попросил шамана нейтрализовать Мбаппе, который тогда был на взлете и уже был гораздо известнее Поля.

Было странно увидеть, что в ответном матче Мбаппе был лишь тенью самого себя», – рассказал Матиас Погба.