Брат Погба рассказал, что Поль просил шамана помочь выиграть Евро-2016 и ЧМ-2018

Матиас Погба, брат полузащитника «Ювентуса» Поля Погба, раскрыл подробности взаимодействия своего родственника с шаманом.

По его словам, Поль раз в два месяца платил шаману от 75 до 100 тысяч евро.

Взамен футболист «Юве» просил помочь ему выиграть несколько турниров. В частности, Евро-2016, Лигу Европы-2017 и ЧМ-2018.

«В финале чемпионата Европы 2016 года произошли странные вещи, например, рой бабочек перед матчем», – рассказал Матиас Погба.