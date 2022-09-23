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    Брат Погба рассказал, что Поль просил шамана помочь выиграть Евро-2016 и ЧМ-2018

    Матиас Погба, брат полузащитника «Ювентуса» Поля Погба, раскрыл подробности взаимодействия своего родственника с шаманом.

    По его словам, Поль раз в два месяца платил шаману от 75 до 100 тысяч евро.

    Взамен футболист «Юве» просил помочь ему выиграть несколько турниров. В частности, Евро-2016, Лигу Европы-2017 и ЧМ-2018.

    «В финале чемпионата Европы 2016 года произошли странные вещи, например, рой бабочек перед матчем», – рассказал Матиас Погба.

    • Сборная Франции стала победителем ЧМ-2018, а в финале Евро-2016 уступила Португалии.
    • В 2017 году «Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы.
    • Поль Погба обвинил своего брата в шантаже и вымогательстве. Матиас сейчас находится под следствием.

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    Источник: Get French Football News

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