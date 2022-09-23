Ларин в воскресенье будет собирать сумку для тюрьмы: «Надо взять ложку и чашку»

Экс-директор «Чертанова» Николай Ларин рассказал, что будет делать перед оглашением приговора по уголовному делу.

Суд вынесет решение по делу Ларина 26 сентября.

Экс-функционер обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие считает, что Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.

Прокурор запросил для Ларина 4 года и 4 месяца лишения свободы.

– Что будете делать эти несколько дней до приговора?

– Сегодня вечером поеду играть в теннис, завтра буду на матчей «Броуков» против «НаСпорте». А в воскресенье будем с девушкой собирать сумку, на всякий случай.

Много советуют, что надо с собой взять. Список достаточно обширный. Говорят, надо взять свою ложку и чашку, это у меня есть.