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    Ларин в воскресенье будет собирать сумку для тюрьмы: «Надо взять ложку и чашку»

    Экс-директор «Чертанова» Николай Ларин рассказал, что будет делать перед оглашением приговора по уголовному делу.

    • Суд вынесет решение по делу Ларина 26 сентября.
    • Экс-функционер обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
    • Следствие считает, что Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.
    • Прокурор запросил для Ларина 4 года и 4 месяца лишения свободы.

    – Что будете делать эти несколько дней до приговора?

    – Сегодня вечером поеду играть в теннис, завтра буду на матчей «Броуков» против «НаСпорте». А в воскресенье будем с девушкой собирать сумку, на всякий случай.

    Много советуют, что надо с собой взять. Список достаточно обширный. Говорят, надо взять свою ложку и чашку, это у меня есть.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2612

      BlackMurder 58 минут назад

      Учись заходить в хату, а там глядишь и нормально зайдет

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