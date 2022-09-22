Малафеев отреагировал на смерть основателя футбольной школы «Смена» Бесова

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал смерть основателя футбольной школы «Смена» Дмитрия Бесова.

«Дмитрий Николаевич был легендарной личностью. Он внeс колоссальный вклад в развитие петербургского и российского футбола.

Выдающийся человек, который практически с нуля смог поднять огромную школу, которая впоследствии принесла огромное количество футболистов, причeм не только в российский футбол.

Он был достаточно закрытым и строгим человеком, но большим профессионалом. Помню многие моменты, когда он ездил с нами на какие-то турниры, и его присутствие сильно мотивировало ребят играть очень хорошо. Большая ему благодарность!

Хочу выразить слова соболезнования и поддержки близким», – сказал Малафеев.