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    Умер основатель футбольной школы «Смена» Дмитрий Бесов

    Основатель футбольной школы «Смена» Дмитрий Бесов ушел из жизни в возрасте 98 лет.

    «Под руководством Дмитрия Николаевича было подготовлено большое количество талантливых кадров как для петербургского, так и для всего российского футбола.

    В их числе – игроки национальной сборной: Олег Саленко, Дмитрий Радченко, Владислав Радимов, Вячеслав Малафеев, Владимир Быстров, Андрей Аршавин и другие. Впоследствии «Смена» была преобразована в академию «Зенита», а в 2014 году ей было присвоено имя Дмитрия Николаевича Бесова.

    РФС выражает глубокие соболезнования родным и близким Дмитрия Николаевича», – говорится в сообщении союза.

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    Источник: сайт РФС

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