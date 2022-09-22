«Не плюй в колодец». Орлов дал совет Соболеву

Журналист Геннадий Орлов высказался об игре форварда «Спартака» Александра Соболева.

«Соболев — молодец. Привел себя в порядок. Может играть и из глубины. Хорош в завершении. Какой гол он забил «Локомотиву»! Не глядя пробил в дальний угол. Был уверен, что не промахнется. Как Левандовски.

От Александра исходит уверенность. Чувствует ворота периферическим зрением. Ценное качество. Натренировал себя.

Однако Соболеву нужно избавляться от своего сложного характера. Следить за тем, что он говорит. А то недавно заявил: мне плевать на то, кто там что про меня думает... Ну как же так? Совет ему. Не плюй в колодец. Пригодится — воды напиться.

И рано или поздно судья накажет тебя за неспортивное поведение на поле. Не всегда это будет прокатывать», – заявил Орлов.