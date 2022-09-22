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    «Не плюй в колодец». Орлов дал совет Соболеву

    Журналист Геннадий Орлов высказался об игре форварда «Спартака» Александра Соболева.

    «Соболев — молодец. Привел себя в порядок. Может играть и из глубины. Хорош в завершении. Какой гол он забил «Локомотиву»! Не глядя пробил в дальний угол. Был уверен, что не промахнется. Как Левандовски.

    От Александра исходит уверенность. Чувствует ворота периферическим зрением. Ценное качество. Натренировал себя.

    Однако Соболеву нужно избавляться от своего сложного характера. Следить за тем, что он говорит. А то недавно заявил: мне плевать на то, кто там что про меня думает... Ну как же так? Совет ему. Не плюй в колодец. Пригодится — воды напиться.

    И рано или поздно судья накажет тебя за неспортивное поведение на поле. Не всегда это будет прокатывать», – заявил Орлов.

    • Соболев – воспитанник барнаульского футбола.
    • 25-летний форвард стоит 8 миллионов евро.
    • В сезоне РПЛ Соболев не пропустил ни матча, забил 4 гола, сделал столько же ассистов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +46

      АЛЕКСЕЙ LAIDEL 2 часа назад

      Орлов прав соболев еще тот фрукт

      0
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      Рейтинг: +15622

      NewLife 2 часа назад

      Орлов, не плюй здесь, плюй у себя в канаве с немытыми.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4296

      mopecekca 3 часа назад

      Дзюбу учи своего

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +15511

      Fusballer > mopecekca 3 часа назад

      Безполезно, там уже всё.

      2
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