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    Суд перенес рассмотрение иска «Спартака» к Газизову

    Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова сообщила о переносе судебного заседания по иску клуба к генеральному директору «Уфы» Шамилю Газизову.

    «К сожалению, Шамиль Камилович на доставленное ему почтовое отделение не получил повестку из суда.

    Вам приходит уведомление о судебном заседании, а вы можете просто не дойти до заседания на почтовое отделение.

    Суд перенес заседание на 29 сентября», – сказала Завьялова.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25707

      JTherry 1 час назад

      "Газизов...не получил повестку из суда..."
      ...Газику надо вручить повестку на мобилизацию, а не в суд...

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