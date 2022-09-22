Суд перенес рассмотрение иска «Спартака» к Газизову

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова сообщила о переносе судебного заседания по иску клуба к генеральному директору «Уфы» Шамилю Газизову.

«К сожалению, Шамиль Камилович на доставленное ему почтовое отделение не получил повестку из суда.

Вам приходит уведомление о судебном заседании, а вы можете просто не дойти до заседания на почтовое отделение.

Суд перенес заседание на 29 сентября», – сказала Завьялова.