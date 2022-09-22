Суд перенес рассмотрение иска «Спартака» к Газизову

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова сообщила о переносе судебного заседания по иску клуба к генеральному директору «Уфы» Шамилю Газизову.
«К сожалению, Шамиль Камилович на доставленное ему почтовое отделение не получил повестку из суда.
Вам приходит уведомление о судебном заседании, а вы можете просто не дойти до заседания на почтовое отделение.
Суд перенес заседание на 29 сентября», – сказала Завьялова.
- Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
- В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».
Источник: «Спорт-Экспресс»