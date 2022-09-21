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    Виллиан: «Я был уже на базе «Тоттенхэма», когда позвонил «Челси»

    Бывший нападающий «Челси» Виллиан рассказал, как едва не перешел в «Тоттенхэм». Это было в 2013 году.

    «Вариант с «Челси» пришел в тот день, когда я собирался подписать контракт с «Тоттенхэмом». Я был на тренировочной базе «Тоттенхэма», чтобы завершить сделку, когда раздался звонок.

    Мой агент сказал мне: «Челси» только что звонил мне, они хотят тебя». Я сказал: «Хорошо, я хочу туда!» – рассказал бразилец.

    • Виллиан провел в «Челси» 7 лет.
    • Затем бразилец перешел в «Арсенал».
    • Сейчас 34-летний Виллиан в «Челси».

    Источник: твиттер Absolute Chelsea

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