Виллиан рассказал, как его несовершеннолетних дочерей травят в соцсетях

Полузащитник «Фулхэма» Виллиан рассказал о травле в соцсетях.

«Когда я проводил неудачный матч или когда мы проигрывали, люди заходили в соцсети ко мне и к моей жене и писали нам оскорбления, задевали мою семью, моих дочерей. Поэтому я начал высказываться, говорить, что мне это не нравится. Думаю, можно сказать мне, что я сыграл неудачно, но не нужно трогать мою семью, оскорблять их и говорить такие ужасные слова.

Несколько раз я обращался в полицию и спрашивал, могут ли они найти этих людей, которые остаются за своими компьютерами и телефонами.

Я все время думал: «Если я сыграю плохо, они снова достанут меня и мою семью». Иногда игроки даже не хотят играть из-за этого, ведь мы здесь для того, чтобы делать все возможное, и иногда у нас бывают плохие дни.

Год назад, когда я был в Бразилии, я страдал, сильно. Моя семья тоже страдала, потому что люди атаковали нас в социальных сетях – семью, моих дочерей.

Я думаю, люди забывают, что мы такие же, как и они. У меня просто другая работа. У меня есть дочери, жена. У меня бывают свои проблемы, как и у многих людей.

Но я не думаю, что они это помнят. Они считают нас супергероями. Мы выходим на поле, и нам нужно показать, что мы сильны, что у нас нет никаких проблем. Но это совсем не так», – цитирует экс-игрока «Анжи» официальный сайт ФИФА.

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