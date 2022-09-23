Виллиан: «Не буду праздновать гол в ворота «Челси», я должен уважать этот клуб»

Форвард «Фулхэма» Виллиан заверил, что не будет праздновать гол в ворота «Челси».

«Если мне придется забить «Челси», я забью. Я не буду праздновать, я должен уважать их. Я был там семь лет, я очень уважаю клуб и болельщиков», – сказал бразилец.