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    Виллиан: «Не буду праздновать гол в ворота «Челси», я должен уважать этот клуб»

    Форвард «Фулхэма» Виллиан заверил, что не будет праздновать гол в ворота «Челси».

    «Если мне придется забить «Челси», я забью. Я не буду праздновать, я должен уважать их. Я был там семь лет, я очень уважаю клуб и болельщиков», – сказал бразилец.

    • Виллиан был в «Челси» с 2013 по 2020 год.
    • Затем бразилец перешел в «Арсенал».
    • Виллиан пополнил «Фулхэм» в последнее трансферное окно.

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    Источник: твиттер Absolute Chelsea

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