Полузащитник «Краснодара» Кривцов не сыграет с Киргизией из-за недомогания

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов покинул расположение сборной России из-за травмы.
«Никита Кривцов прибыл в расположение сборной с недомоганием.
После проведения дополнительного обследования по согласованию с врачами «Краснодара» тренерским и медицинским штабами сборной команды России принято решение направить футболиста в клуб для дальнейшего лечения и подготовки к будущим матчам», – заявил Хайтин.
- 24 сентября Россия сыграет с Киргизией в Бишкеке.
- Национальная команда не играет с 2021 года.
- Ранее Россия была отстранена от Лиги наций, стыковых матчей отбора ЧМ-2022 и отбора Евро-2024.
Источник: телеграм-канал сборной России