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    Полузащитник «Краснодара» Кривцов не сыграет с Киргизией из-за недомогания

    Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов покинул расположение сборной России из-за травмы.

    «Никита Кривцов прибыл в расположение сборной с недомоганием.

    После проведения дополнительного обследования по согласованию с врачами «Краснодара» тренерским и медицинским штабами сборной команды России принято решение направить футболиста в клуб для дальнейшего лечения и подготовки к будущим матчам», – заявил Хайтин.

    • 24 сентября Россия сыграет с Киргизией в Бишкеке.
    • Национальная команда не играет с 2021 года.
    • Ранее Россия была отстранена от Лиги наций, стыковых матчей отбора ЧМ-2022 и отбора Евро-2024.

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    Источник: телеграм-канал сборной России

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