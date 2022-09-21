Полузащитник «Краснодара» Кривцов не сыграет с Киргизией из-за недомогания

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов покинул расположение сборной России из-за травмы.

«Никита Кривцов прибыл в расположение сборной с недомоганием.

После проведения дополнительного обследования по согласованию с врачами «Краснодара» тренерским и медицинским штабами сборной команды России принято решение направить футболиста в клуб для дальнейшего лечения и подготовки к будущим матчам», – заявил Хайтин.