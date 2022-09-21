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    Кафанов рассказал, кто сыграет в воротах сборной России в матче с Киргизией

    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, какой вратарь начнет матч с Киргизией в стартовом составе.

    «Зимой я мог сказать, что Гилерме и Сафонов – два топ-вратаря России. После операции Гилерме – не знаю. Ему нужно набрать форму.

    Не хочу, чтобы Сафонова расслабила ситуация с первым номером. Он должен продолжать играть. Важно для вратаря сдержать состояние, когда все получается.

    Матч с Киргизией начнет Матвей Сафонов. Будут ли замены? Будем смотреть по ходу игры. Сафонов – номер один», – заявил Кафанов.

    • Игра с Киргизией состоится 24 сентября в Бишкеке.
    • Ранее Россия была отстранена от Лиги наций, стыковых матчей отбора ЧМ-2022 и отбора Евро-2024.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1436

      Artemka444 2 часа назад

      Какой Гильерме???!!!!

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      ...
      Рейтинг: +15496

      Fusballer > Artemka444 2 часа назад

      А что не так? Перспективный молодой вратарь.

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