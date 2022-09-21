Кафанов рассказал, кто сыграет в воротах сборной России в матче с Киргизией

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, какой вратарь начнет матч с Киргизией в стартовом составе.

«Зимой я мог сказать, что Гилерме и Сафонов – два топ-вратаря России. После операции Гилерме – не знаю. Ему нужно набрать форму.

Не хочу, чтобы Сафонова расслабила ситуация с первым номером. Он должен продолжать играть. Важно для вратаря сдержать состояние, когда все получается.

Матч с Киргизией начнет Матвей Сафонов. Будут ли замены? Будем смотреть по ходу игры. Сафонов – номер один», – заявил Кафанов.