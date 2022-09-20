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    Шишкин рассказал, чему Абаскаль научил игроков «Спартака»

    Бывший футболист «Спартака» Роман Шишкин высказался о главном тренере клуба Гильермо Абаскале.

    «При Абаскале красно-белые научились выравнивать ход встречи, даже когда проигрывают, или когда тяжело складываются первые таймы. То ли тренер находит слова, то ли сама команда перестраивается, выходит с другим духом и переламывает соперника, выигрывает.

    При последних тренерах я такой тенденции не замечал, а в этом сезоне таких игр было много», – сказал Шишкин.

    • «Спартак» идет на 5-м месте.
    • Абаскаль возглавил команду летом.

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    Источник: Sport24

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