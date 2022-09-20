Шишкин рассказал, чему Абаскаль научил игроков «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Роман Шишкин высказался о главном тренере клуба Гильермо Абаскале.

«При Абаскале красно-белые научились выравнивать ход встречи, даже когда проигрывают, или когда тяжело складываются первые таймы. То ли тренер находит слова, то ли сама команда перестраивается, выходит с другим духом и переламывает соперника, выигрывает.

При последних тренерах я такой тенденции не замечал, а в этом сезоне таких игр было много», – сказал Шишкин.