«Мы хотим играть в футбол». Чалов отреагировал на отстранение сборной России от Евро-2024

Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал недопуск сборной России к жеребьевке отбора Евро-2024.
— Отстранение от Евро-2024?
— Узнал сегодня. Это вопрос не ко мне. Мы расстроены. Мы футболисты, хотим играть в футбол. Это не сильно повлияло перед тренировкой. Все после. Это, наверное, было ожидаемо. Готовимся к игре с Киргизией.
- Евро пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.
- Ранее российскую сборную исключили из стыков ЧМ-2022 и не допустили к участию в Лиге наций.
Источник: «Спорт-Экспресс»