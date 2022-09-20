«Мы хотим играть в футбол». Чалов отреагировал на отстранение сборной России от Евро-2024

Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал недопуск сборной России к жеребьевке отбора Евро-2024.

— Отстранение от Евро-2024?

— Узнал сегодня. Это вопрос не ко мне. Мы расстроены. Мы футболисты, хотим играть в футбол. Это не сильно повлияло перед тренировкой. Все после. Это, наверное, было ожидаемо. Готовимся к игре с Киргизией.