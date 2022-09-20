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    Юран: «Недопуск России на Евро-2024 – не трагедия. Надо относиться ко всему философски»

    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал отстранение сборной России от Евро-2024.

    «Это, скажем так, неприятная новость, но ее нельзя назвать трагедией. Подобное решение было предсказуемым. К сожалению, оспаривание этого решения, наверное, ничего не даст. Но жизнь продолжается, сборная собирается, спортсмены играют контрольные матчи.

    Да, для любого спортсмена в любом виде спорта, когда лишают шанса побороться за звание чемпиона Европы, мира… Для многих – это цель в жизни. Но надо относиться ко всему философски, готовиться и играть дальше.

    Понятно, что ближайший чемпионат мира и Европы мы пропустим. Надеюсь, что к следующим уже вернемся», – сказал Юран.

    • Евро пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.
    • Ранее российскую сборную исключили из стыков ЧМ-2022 и не допустили к участию в Лиге наций.

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    Источник: «Р-Спорт»

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