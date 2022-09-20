Юран: «Недопуск России на Евро-2024 – не трагедия. Надо относиться ко всему философски»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал отстранение сборной России от Евро-2024.

«Это, скажем так, неприятная новость, но ее нельзя назвать трагедией. Подобное решение было предсказуемым. К сожалению, оспаривание этого решения, наверное, ничего не даст. Но жизнь продолжается, сборная собирается, спортсмены играют контрольные матчи.

Да, для любого спортсмена в любом виде спорта, когда лишают шанса побороться за звание чемпиона Европы, мира… Для многих – это цель в жизни. Но надо относиться ко всему философски, готовиться и играть дальше.

Понятно, что ближайший чемпионат мира и Европы мы пропустим. Надеюсь, что к следующим уже вернемся», – сказал Юран.