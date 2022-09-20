«Могу сказать только одно». Терюшков прокомментировал отстранение сборной России от Евро-2024

Член наблюдательного совета «Химок», депутат Госдумы Роман Терюшков отреагировал на решение УЕФА не допускать сборную России к участию в отборе Евро-2024.

«По отстранению нашей сборной от ЧЕ-2024 могу сказать только одно – надеюсь, что у России сейчас хватит сил и желания привлечь крымские клубы в состав российских профессиональных лиг.

Я уже давно говорю, что УЕФА и ФИФА не будет нас допускать в ближайшие пять-десять лет. Надеждами никогда не питал, и питать не буду.

Сейчас в спорте происходит политика против всего русского. Почему УЕФА или ФИФА должны по-другому реагировать?

Все эти организации находятся под европейской юрисдикцией, а страны ЕС находятся в состоянии наших врагов.

Надо развивать свой футбол и давным-давно пригасить клубы из Крыма, включать в периметр Абхазию.

Уверен, что в случае одобрение референдума в РФ появятся и новые территории», – сказал Терюшков.