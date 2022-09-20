«Так играют пенсионеры». Широков раскритиковал Сергеева

Экс-капитан сборной России Роман Широков недоволен игрой нападающего «Зенита» Ивана Сергеева.

«Сергеев играет одинаково все матчи, на одном уровне. Человек вперед не открывается, не может так играть нападающий.

Молодец, сделал голевой момент, но вот так, как он, играют пенсионеры – всегда открывается назад, спиной к воротам соперника.

В штрафной он хорошо себя чувствует, но ты создавай зоны, себя предлагай – он этого не делает. Надо меняться, прогрессировать.

Для Сергеева благо, что Кассьерра пока не забивает, но он начнет», – сказал Широков.