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«Так играют пенсионеры». Широков раскритиковал Сергеева

20 сентября 2022, 16:55
8

Экс-капитан сборной России Роман Широков недоволен игрой нападающего «Зенита» Ивана Сергеева.

«Сергеев играет одинаково все матчи, на одном уровне. Человек вперед не открывается, не может так играть нападающий.

Молодец, сделал голевой момент, но вот так, как он, играют пенсионеры – всегда открывается назад, спиной к воротам соперника.

В штрафной он хорошо себя чувствует, но ты создавай зоны, себя предлагай – он этого не делает. Надо меняться, прогрессировать.

Для Сергеева благо, что Кассьерра пока не забивает, но он начнет», – сказал Широков.

  • 27-летний Сергеев выступает за «Зенит» с января 2022 года.
  • В его активе 10 голов и 6 ассистов в 27 матчах.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Широков Роман Сергеев Иван
Комментарии (8)
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Эном айс
1663684002
Слоник хороший. Но почему-то слишком оглядывается на бразильян..,потому и спиной к воротам. Беги вперёд, тебе выдадут. Ну, ..или потом.., выдадут..(
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моэм
1663684357
Не всем дано умение разбираться в футболе ...Широков это умел делать только ногами , но не мозгами , иначе он увидел бы как полезно играет Сергеев , как органично вписался в игру , сумев не затеряться в команде больших мастеров , как классно умеет "читать " игру , что для многих оказалось полной .
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Теркчанин
1663684371
Не блещет конечно,но для РПЛ норм.нап,думаю если поставить на его позицию Бакаева,результат был бы лучше.
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Вомбат
1663698407
Сомневаюсь, что Касьерра что-то там начнет в Зените. Он не подходит питерской команде по стилю игры, его покупка была ошибкой. У Сергеева на позиции центрального нападающего конкурентов по сути дела нет, а значит и ему нет смысла что-то менять с своей игре. Так и будет он ковыряться в подыгрыше спиной к воротам, раздавая порой голевые передачи и забивать по большим праздникам.
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Spirit_78
1663709952
Чушь какую-то Широков несёт. В данный момент Сергеев вполне неплохо играет и заслуженно занимает место в стартовом составе. Может, по меркам Европы он не очень хорош, но это сейчас неважно.
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zigbert
1663742432
Хорошее приобретение для Зенита. Причем Сергеев начал показывать свои бомбардирские качества сразу без раскачки.
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