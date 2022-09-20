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    «Так играют пенсионеры». Широков раскритиковал Сергеева

    Экс-капитан сборной России Роман Широков недоволен игрой нападающего «Зенита» Ивана Сергеева.

    «Сергеев играет одинаково все матчи, на одном уровне. Человек вперед не открывается, не может так играть нападающий.

    Молодец, сделал голевой момент, но вот так, как он, играют пенсионеры – всегда открывается назад, спиной к воротам соперника.

    В штрафной он хорошо себя чувствует, но ты создавай зоны, себя предлагай – он этого не делает. Надо меняться, прогрессировать.

    Для Сергеева благо, что Кассьерра пока не забивает, но он начнет», – сказал Широков.

    • 27-летний Сергеев выступает за «Зенит» с января 2022 года.
    • В его активе 10 голов и 6 ассистов в 27 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 16:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +138

      Теркчанин 5 минут назад

      Не блещет конечно,но для РПЛ норм.нап,думаю если поставить на его позицию Бакаева,результат был бы лучше.

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      Рейтинг: +2047

      моэм 5 минут назад

      Не всем дано умение разбираться в футболе ...Широков это умел делать только ногами , но не мозгами , иначе он увидел бы как полезно играет Сергеев , как органично вписался в игру , сумев не затеряться в команде больших мастеров , как классно умеет "читать " игру , что для многих оказалось полной .

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      Рейтинг: +88

      Эном айс 11 минут назад

      Слоник хороший.
      Но почему-то слишком оглядывается на бразильян..,потому и спиной к воротам.
      Беги вперёд, тебе выдадут. Ну, ..или потом.., выдадут..(

      0
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      Рейтинг: +17198

      Cleaner 24 минуты назад

      Экс-капитан сборной России, а ныне гопник, избивающий людей во время футбольных матчей Роман Широков. Роман отказался выйти на ринг с бывшим судьей Федотовым. Только языком трепать смел Рома...(((

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      Рейтинг: +42

      АЛЕКСЕЙ LAIDEL 39 минут назад

      Как бы порхо не играл Сергеев он лучший надающий Зенита

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      Рейтинг: +138

      Теркчанин > АЛЕКСЕЙ LAIDEL 5 минут назад

      Кому он надаёт? Зениту?)))

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