УЕФА подтвердил, что Россия не сыграет на Евро-2024

В УЕФА сообщили о недопуске сборной России к жеребьевке отборочного турнира Евро-2024.
Соответственно команда Валерия Карпина не сыграет и в финальной части чемпионата Европы.
«Что касается участия России в предстоящих европейских квалификациях, напоминаем вам, что, согласно сообщению для СМИ от 28 февраля 2022 года, все российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах ФИФА и УЕФА до дальнейшего уведомления», – говорится в комментарии УЕФА.
- Евро пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.
- Жеребьевка отбора запланирована на 9 октября.
- Ранее российскую сборную исключили из стыков ЧМ-2022 и не допустили к участию в Лиге наций.
Источник: Sport24