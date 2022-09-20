УЕФА подтвердил, что Россия не сыграет на Евро-2024

В УЕФА сообщили о недопуске сборной России к жеребьевке отборочного турнира Евро-2024.

Соответственно команда Валерия Карпина не сыграет и в финальной части чемпионата Европы.

«Что касается участия России в предстоящих европейских квалификациях, напоминаем вам, что, согласно сообщению для СМИ от 28 февраля 2022 года, все российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах ФИФА и УЕФА до дальнейшего уведомления», – говорится в комментарии УЕФА.