«Не лезет ни в какие рамки». Гончаренко после очередного поражения «Урала» пожаловался на календарь и судей

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко выразил недовольство календарем и арбитрами.

«Календарь. Второй цикл подряд мы за шесть дней играем три игры. Это нормальная практика для команд, которые играют в еврокубках. Но хочется посмотреть, все ли команды в таком графике играют. Например, у «Ахмата» было на восстановление на один день больше, чем у нас. Это сильно может сказываться на результате. Защитники здорово устают, они не могут прессинговать.

Не знаю, каким образом выстраивался календарь. Мы играем поздний матч в Москве, а затем – раннюю игру в Екатеринбурге. У нас реально мало времени на восстановление. Характер травм у Эрика Бикфалви и Вячеслава Подберeзкина я связываю с этим.

Судейские решения. Команда находится в таком состоянии, что мы только зажглись, пытаемся получать удовольствие от игры, добиться положительного результата, но мы видим, какое количество результативных ошибок совершается против нас. Это не лезет ни в какие рамки. Например, сегодня был эпизод, когда мы чeтко видели, что мяч уходит от соперника, но из аута его вводит «Ахмат». И таких моментов против нас достаточно!

Это крупицы, которые сказываются на результате. Это не оправдание. Может просто на нас кто-то обратит внимание. Мы как кораблик на море. Захотели – поставили наш матч на 12:00 по Москве, захотели – в 20:30 поставили начало, захотели – два судейских момента поставили в нашу сторону. Когда забиваем, мы сильно напряжены, потому что наш гол будут смотреть под лупой. Когда забивает соперник, мяч сразу засчитывают. По крайней мере, хотелось бы, чтобы на нас обратили внимание. Нам за каждый фол могут дать жeлтую карточку. И не сказать, что мы самая грубая команда чемпионата. Таких эпизодов против нас очень много. И результативные ошибки, и календарь.

Понимаю, что у этой ремарки очень тонкая грань между оправданием и объяснением. В любом случае, мы должны быть сильнее. Нужно улучшить нашу игру, как в центре поля, так и в защите. Это наша главная задача», – сказал Гончаренко.