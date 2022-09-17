Казахстанский журналист: «Эшуорт у нас провалился, ему нечего делать в «Спартаке»

Казахстанский журналист и комментатор Ербол Каиров оценил готовящееся назначение Пола Эшуорта на пост спортивного директора «Спартака».

– Какими были положительные моменты в работе Эшуорта в Казахстане?

– Честно говоря, положительных моментов и не вспомню. Он не был открыт в прессе, в какой-то степени даже производил впечатление звездного. Видимо, думал – раз приехал из Англии, значит, может смотреть здесь на всех свысока. С другой стороны, на него шла атака в СМИ. К этим информационным вбросам имели отношение и его преемники в руководстве «Астаны».

По мне, нужно называть вещи своими именами и открыто критиковать Эшуорта за его бездарную работу. Все-таки с иностранца спрос ещe более высокий.

– С чем связаны негативные впечатления от его работы?

– Все трансферы в «Астане», совершенные при Эшуорте, были сомнительными. Никто из них не усилил команду, хотя средства на усиление были затрачены колоссальные. Африканец Фирмин Мубеле, несмотря на свой бэкграунд в чемпионате Франции, был «хрустальным» и уже до прихода в «Астану» имел проблемы со здоровьем. Заработная плата Мубеле в год составляла почти один миллион евро! Смею предположить, что в этом трансфере у Пола был свой интерес.

– В целом какое ощущение осталось от его деятельности, если подвести итог?

– «Астана» при нем скатилась ещe ниже, если сравнивать с тем, что было в золотые годы клуба. Результаты и сами трансферы не выдерживали никакой критики.

– Почему же он так востребован в странах бывшего СССР?

– Думаю, у него хорошие связи в странах СНГ, плюс неплохой русский язык.

– «Спартак» – это вообще уровень Эшуорта? Есть ли объяснение, почему клубу интересна именно эта кандидатура?

– Раз уж человек провалился в чемпионате Казахстана, то в клубе уровня «Спартака» ему делать нечего. Совсем другой бюджет, совсем другие задачи. Думаю, Пол умеет расположить к себе людей. Отсюда и его востребованность – как в Казахстане, так и в России.