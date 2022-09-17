Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Казахстанский журналист: «Эшуорт у нас провалился, ему нечего делать в «Спартаке»

    Казахстанский журналист и комментатор Ербол Каиров оценил готовящееся назначение Пола Эшуорта на пост спортивного директора «Спартака».

    – Какими были положительные моменты в работе Эшуорта в Казахстане?

    – Честно говоря, положительных моментов и не вспомню. Он не был открыт в прессе, в какой-то степени даже производил впечатление звездного. Видимо, думал – раз приехал из Англии, значит, может смотреть здесь на всех свысока. С другой стороны, на него шла атака в СМИ. К этим информационным вбросам имели отношение и его преемники в руководстве «Астаны».

    По мне, нужно называть вещи своими именами и открыто критиковать Эшуорта за его бездарную работу. Все-таки с иностранца спрос ещe более высокий.

    – С чем связаны негативные впечатления от его работы?

    – Все трансферы в «Астане», совершенные при Эшуорте, были сомнительными. Никто из них не усилил команду, хотя средства на усиление были затрачены колоссальные. Африканец Фирмин Мубеле, несмотря на свой бэкграунд в чемпионате Франции, был «хрустальным» и уже до прихода в «Астану» имел проблемы со здоровьем. Заработная плата Мубеле в год составляла почти один миллион евро! Смею предположить, что в этом трансфере у Пола был свой интерес.

    – В целом какое ощущение осталось от его деятельности, если подвести итог?

    «Астана» при нем скатилась ещe ниже, если сравнивать с тем, что было в золотые годы клуба. Результаты и сами трансферы не выдерживали никакой критики.

    – Почему же он так востребован в странах бывшего СССР?

    – Думаю, у него хорошие связи в странах СНГ, плюс неплохой русский язык.

    «Спартак» – это вообще уровень Эшуорта? Есть ли объяснение, почему клубу интересна именно эта кандидатура?

    – Раз уж человек провалился в чемпионате Казахстана, то в клубе уровня «Спартака» ему делать нечего. Совсем другой бюджет, совсем другие задачи. Думаю, Пол умеет расположить к себе людей. Отсюда и его востребованность – как в Казахстане, так и в России.

    • В 2005 году Эшуорт занимал пост спортивного директора «Ростова», а по ходу сезона был исполняющим обязанности главного тренера.
    • В июле пост спартаковского спортдира покинул Лука Каттани.
    • Команда идет на 5-м месте в РПЛ после 9 туров.

    Новости по теме
    «Глупейший трансфер сезона. Жалко великий «Спартак», которым управляют дилетанты и глупые жулики». Канчельскис – о Бальде 13
    «Спартак» показал юбилейную форму, в которой проведет остаток сезона 19
    «Жалко «Спартак». Камоцци – о дисквалификации Бальде
    Источник: телеграм-канал Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:30
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7492

      mihail200606 35 минут назад

      Ну как раз ему в Спартаке и место))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11493

      Алексей З 1 час назад

      Весь мир обсуждает Спартака. Какое внимание, ппц !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26306

      slavutiq70 1 час назад

      Да это итак всё понятно ,,,

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19807

      derrik2000 1 час назад

      Как это "делать нечего в Спартаке"???
      А бабло "освоить", выдав откаты тому, кто его "пригласил поработать"???
      Массква рулит, как будто никакой СВО в помине нет!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11