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  • Казахстанский журналист: «Эшуорт у нас провалился, ему нечего делать в «Спартаке»

Казахстанский журналист: «Эшуорт у нас провалился, ему нечего делать в «Спартаке»

17 сентября 2022, 20:30
3

Казахстанский журналист и комментатор Ербол Каиров оценил готовящееся назначение Пола Эшуорта на пост спортивного директора «Спартака».

– Какими были положительные моменты в работе Эшуорта в Казахстане?

– Честно говоря, положительных моментов и не вспомню. Он не был открыт в прессе, в какой-то степени даже производил впечатление звездного. Видимо, думал – раз приехал из Англии, значит, может смотреть здесь на всех свысока. С другой стороны, на него шла атака в СМИ. К этим информационным вбросам имели отношение и его преемники в руководстве «Астаны».

По мне, нужно называть вещи своими именами и открыто критиковать Эшуорта за его бездарную работу. Все-таки с иностранца спрос ещe более высокий.

– С чем связаны негативные впечатления от его работы?

– Все трансферы в «Астане», совершенные при Эшуорте, были сомнительными. Никто из них не усилил команду, хотя средства на усиление были затрачены колоссальные. Африканец Фирмин Мубеле, несмотря на свой бэкграунд в чемпионате Франции, был «хрустальным» и уже до прихода в «Астану» имел проблемы со здоровьем. Заработная плата Мубеле в год составляла почти один миллион евро! Смею предположить, что в этом трансфере у Пола был свой интерес.

– В целом какое ощущение осталось от его деятельности, если подвести итог?

«Астана» при нем скатилась ещe ниже, если сравнивать с тем, что было в золотые годы клуба. Результаты и сами трансферы не выдерживали никакой критики.

– Почему же он так востребован в странах бывшего СССР?

– Думаю, у него хорошие связи в странах СНГ, плюс неплохой русский язык.

«Спартак» – это вообще уровень Эшуорта? Есть ли объяснение, почему клубу интересна именно эта кандидатура?

– Раз уж человек провалился в чемпионате Казахстана, то в клубе уровня «Спартака» ему делать нечего. Совсем другой бюджет, совсем другие задачи. Думаю, Пол умеет расположить к себе людей. Отсюда и его востребованность – как в Казахстане, так и в России.

  • В 2005 году Эшуорт занимал пост спортивного директора «Ростова», а по ходу сезона был исполняющим обязанности главного тренера.
  • В июле пост спартаковского спортдира покинул Лука Каттани.
  • Команда идет на 5-м месте в РПЛ после 9 туров.

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Источник: телеграм-канал Metaratings
Россия. Премьер-лига Казахстан. Премьер-лига Спартак
Комментарии (3)
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derrik2000
1663436342
Как это "делать нечего в Спартаке"??? А бабло "освоить", выдав откаты тому, кто его "пригласил поработать"??? Массква рулит, как будто никакой СВО в помине нет!
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slavа0508
1663436523
Да это итак всё понятно ,,,
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mihail200606
1663441285
Ну как раз ему в Спартаке и место))
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