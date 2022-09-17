Казахстанский журналист: «Эшуорт у нас провалился, ему нечего делать в «Спартаке»

Казахстанский журналист и комментатор Ербол Каиров оценил готовящееся назначение Пола Эшуорта на пост спортивного директора «Спартака».
– Какими были положительные моменты в работе Эшуорта в Казахстане?
– Честно говоря, положительных моментов и не вспомню. Он не был открыт в прессе, в какой-то степени даже производил впечатление звездного. Видимо, думал – раз приехал из Англии, значит, может смотреть здесь на всех свысока. С другой стороны, на него шла атака в СМИ. К этим информационным вбросам имели отношение и его преемники в руководстве «Астаны».
По мне, нужно называть вещи своими именами и открыто критиковать Эшуорта за его бездарную работу. Все-таки с иностранца спрос ещe более высокий.
– С чем связаны негативные впечатления от его работы?
– Все трансферы в «Астане», совершенные при Эшуорте, были сомнительными. Никто из них не усилил команду, хотя средства на усиление были затрачены колоссальные. Африканец Фирмин Мубеле, несмотря на свой бэкграунд в чемпионате Франции, был «хрустальным» и уже до прихода в «Астану» имел проблемы со здоровьем. Заработная плата Мубеле в год составляла почти один миллион евро! Смею предположить, что в этом трансфере у Пола был свой интерес.
– В целом какое ощущение осталось от его деятельности, если подвести итог?
– «Астана» при нем скатилась ещe ниже, если сравнивать с тем, что было в золотые годы клуба. Результаты и сами трансферы не выдерживали никакой критики.
– Почему же он так востребован в странах бывшего СССР?
– Думаю, у него хорошие связи в странах СНГ, плюс неплохой русский язык.
– «Спартак» – это вообще уровень Эшуорта? Есть ли объяснение, почему клубу интересна именно эта кандидатура?
– Раз уж человек провалился в чемпионате Казахстана, то в клубе уровня «Спартака» ему делать нечего. Совсем другой бюджет, совсем другие задачи. Думаю, Пол умеет расположить к себе людей. Отсюда и его востребованность – как в Казахстане, так и в России.
- В 2005 году Эшуорт занимал пост спортивного директора «Ростова», а по ходу сезона был исполняющим обязанности главного тренера.
- В июле пост спартаковского спортдира покинул Лука Каттани.
- Команда идет на 5-м месте в РПЛ после 9 туров.