РПЛ. «Ростов» победил «Крылья Советов» и идет в сезоне без поражений

«Ростов» в десятом туре РПЛ оказался сильнее «Крыльев Советов». Решающий гол с пенальти забил Дмитрий Полоз.

Ростовчане поднялись на второе место. Они единственная команда РПЛ, которая в сезоне ни разу не проиграла (с учетом Кубка России).

«Крылья Советов» занимают десятую строчку.

Россия. РПЛ. 10-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Крылья Советов (Самара) – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Байрамян, 1; 1:1 – Пиняев, 12; 2:1 – Полоз, 68 (с пенальти).

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко (Прохин, 73), Сильянов, Мелeхин, Байрамян (Нтумба, 80), Миронов (Щетинин, 61), Уткин, Глебов, Полоз (Мельников, 81), Комличенко (Голенков, 73).

«Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Якуба (Витюгов, 68), Пиняев (Чиркович, 68), Ежов, Коваленко, Рахманович (Цыпченко, 86), Глушенков (Шитов, 87).

Предупреждения: Сильянов, 76; Чернов, 80 – Пиняев, 31; Солдатенков, 36; Евгеньев, 74.

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