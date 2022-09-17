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    РПЛ. «Ростов» победил «Крылья Советов» и идет в сезоне без поражений

    «Ростов» в десятом туре РПЛ оказался сильнее «Крыльев Советов». Решающий гол с пенальти забил Дмитрий Полоз.

    Ростовчане поднялись на второе место. Они единственная команда РПЛ, которая в сезоне ни разу не проиграла (с учетом Кубка России).

    «Крылья Советов» занимают десятую строчку.

    Россия. РПЛ. 10-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Крылья Советов (Самара) – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Байрамян, 1; 1:1 – Пиняев, 12; 2:1 – Полоз, 68 (с пенальти).

    «Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко (Прохин, 73), Сильянов, Мелeхин, Байрамян (Нтумба, 80), Миронов (Щетинин, 61), Уткин, Глебов, Полоз (Мельников, 81), Комличенко (Голенков, 73).

    «Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Якуба (Витюгов, 68), Пиняев (Чиркович, 68), Ежов, Коваленко, Рахманович (Цыпченко, 86), Глушенков (Шитов, 87).

    Предупреждения: Сильянов, 76; Чернов, 80 – Пиняев, 31; Солдатенков, 36; Евгеньев, 74.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии32
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    • ...
      Рейтинг: +66007

      portero 27 минут назад

      Ростов с победой!!!
      Обогнали коняшек, молодцы!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15554

      NewLife 38 минут назад

      Первый гол комбайнеров забит после оффсайда.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5452

      ySS 39 минут назад

      Жаль не удалось посмотреть прямую.
      Ростов с победой!
      Что там пеналька обоснованная или как?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1951

      nominum > ySS 36 минут назад


      Оффсайд спорный. Можно было в обе стороны свистеть. Свистнули в нашу пользу. В общем-то, если спорный оффсайд, то трактуется в пользу напа. Так что скорее гол, чем оффсайд

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +50447

      MaxRnD > ySS 35 минут назад

      https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Russia/premier_league/spbvideo_NI1681843_clip_Rostov___Krylja_Sovetov_21_Gol_s_penalti_Dmitrija_Poloza_video_MIR_Rossijskaja_Premjer_Liga_Futbol#node-header

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5452

      ySS > MaxRnD 33 минуты назад

      Дождусь повтора по премьеру, гляну целиком.
      Так, просто, мнение тех кто смотрел

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +39121

      Project Бабангида > ySS 32 минуты назад

      100 пудовое. даже Соболев бы не устоял )

      1
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      Рейтинг: +1951

      nominum > ySS 30 минут назад

      Пардон. Я про оффсайд после гола Байрамяна. А пенка стопудовая.

      2
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      ...
      Рейтинг: +50447

      MaxRnD > ySS 27 минут назад

      Рука самарского защитника полностью поднята вверх, мяч, ударившись о неё после удара Полоза, меняет направление.

      2
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      Рейтинг: +8641

      GoLenaStop 43 минуты назад

      Залетевшая на первой минуте шара от Байрамяна скрутила всю игру в тяжелый канат, который команды перетягивали весь матч... Тяжкий поединок.
      Ростсельмаш - с победой.
      А, КС - очень симпатичная и классная команда! Пиняев и Ломаев +++
      Спасибо всем командам за игру!!!!

      P.S. А, почему на 20-й минуте Кукуяну не назначили пендель за игру рукой?
      (и чтобы пробили все игроки)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5769

      Беспонтий 44 минуты назад

      двоякое чувство
      и радость за ростов и недоуменье к покорителям зенита
      чем хорошо в этом году дышать
      что ничего не ожидаешь
      но опять

      4
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      Рейтинг: +19770

      derrik2000 50 минут назад

      Ну, вот, второй матч за день, где Его Величество ФАРТ правит балом.
      Не наиграл Ростов сегодня с Крыльями на победу.
      Но счёт на табло никуда не спрячешь...

      4
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      Рейтинг: +439

      ростов 100/100 52 минуты назад

      Но самарцы молодцы, играли не плохо, даже лучше, просто не повезло. Спасибо Глебову.

      4
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      Рейтинг: +25

      пахомов 52 минуты назад

      не было поражений, будут еще, кабинеты придумают как сбить спесь, особенно в гостевых матчах, вряд ли регионы будут на троне

      1
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      Рейтинг: +439

      ростов 100/100 53 минуты назад

      Всех с Победой Ростова !!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +9953

      R_a_i_n 55 минут назад

      Карпин красавчик!

      2
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      Рейтинг: +18907

      Persona_non_Grata > R_a_i_n 8 минут назад

      Валера ВЕРИМ !!!)

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