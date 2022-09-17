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  • РПЛ. «Ростов» победил «Крылья Советов» и идет в сезоне без поражений

РПЛ. «Ростов» победил «Крылья Советов» и идет в сезоне без поражений

17 сентября 2022, 18:25
36

«Ростов» в десятом туре РПЛ оказался сильнее «Крыльев Советов». Решающий гол с пенальти забил Дмитрий Полоз.

Ростовчане поднялись на второе место. Они единственная команда РПЛ, которая в сезоне ни разу не проиграла (с учетом Кубка России).

«Крылья Советов» занимают десятую строчку.

Россия. РПЛ. 10-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Крылья Советов (Самара) – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Байрамян, 1; 1:1 – Пиняев, 12; 2:1 – Полоз, 68 (с пенальти).

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко (Прохин, 73), Сильянов, Мелeхин, Байрамян (Нтумба, 80), Миронов (Щетинин, 61), Уткин, Глебов, Полоз (Мельников, 81), Комличенко (Голенков, 73).

«Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Якуба (Витюгов, 68), Пиняев (Чиркович, 68), Ежов, Коваленко, Рахманович (Цыпченко, 86), Глушенков (Шитов, 87).

Предупреждения: Сильянов, 76; Чернов, 80 – Пиняев, 31; Солдатенков, 36; Евгеньев, 74.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Комментарии (36)
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MaxRnD
1663428667
Отскочили чудом, играли отвратительно, с психологией проблемы налицо. На Валеру на бровке страшно смотреть было
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nominum
1663428738
В концовке прижались к воротам, как к мамке. Хорошо, что Глебов второго вратаря исполняет.
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spartakuz
1663428878
Ростов, так держать! Успехов и удачи!
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ростов 100/100
1663429245
Всех с Победой Ростова !!
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ростов 100/100
1663429322
Но самарцы молодцы, играли не плохо, даже лучше, просто не повезло. Спасибо Глебову.
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derrik2000
1663429434
Ну, вот, второй матч за день, где Его Величество ФАРТ правит балом. Не наиграл Ростов сегодня с Крыльями на победу. Но счёт на табло никуда не спрячешь...
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Беспонтий
1663429781
двоякое чувство и радость за ростов и недоуменье к покорителям зенита чем хорошо в этом году дышать что ничего не ожидаешь но опять
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GoLenaStop
1663429847
Залетевшая на первой минуте шара от Байрамяна скрутила всю игру в тяжелый канат, который команды перетягивали весь матч... Тяжкий поединок. Ростсельмаш - с победой. А, КС - очень симпатичная и классная команда! Пиняев и Ломаев +++ Спасибо всем командам за игру!!!! P.S. А, почему на 20-й минуте Кукуяну не назначили пендель за игру рукой? (и чтобы пробили все игроки)
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portero
1663430828
Ростов с победой!!! Обогнали коняшек, молодцы!!!
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Из Твери Леха
1663433891
Надеюсь в следующем туре будет хороший футбол между Зенитом и Ростовом.
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