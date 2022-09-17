Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Федотов прокомментировал поражение ЦСКА от «Торпедо»

17 сентября 2022, 16:41
17

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги проигранного матча десятого тура РПЛ против «Торпедо».

«Готовились, говорили, что надо убрать чемоданы, финты в них убрать. Значит, плохо говорили.

На первый тайм команда вышла без концентрации. Проявили неготовность к борьбе. Видели, что команда злая.

Никто не собирается раздавать победы на блюдечке. Пролетает мяч, а у нас все как заворожeнные стоят. Из 23 ударов у ЦСКА только один – в створ.

Концентрацию очень сложно возвращать по ходу матча. Второй тайм был лучше.

Ответственность сто процентов на мне. Будем искать другие ходы и психологические методы. Опасная вещь, когда, не доделав одно дело, люди пытаются начать другое.

Хотели свернуть с этой дорожки, но не получилось. Установка была использовать зоны между линий, отдавать передачи за линию обороны.

Мы мало доставляли туда мяч и плохо им распоряжались, не использовали второй темп. Постоянно присутствовало лишнее движение, плохо работали с мячом», – сказал Федотов.

  • ЦСКА уступил со счетом 0:1.
  • Несмотря на поражение, команда осталась на 2-м месте в таблице РПЛ.
  • Для «Торпедо» это первая победа в чемпионате.

Еще по теме:
Экс-судья Федотов: «ЦСКА должен был играть вдесятером весь второй тайм дерби с «Торпедо»
Бабаев: «ЦСКА очень доволен Федотовым, несмотря на поражение от «Торпедо» 2
«Торпедо» не побеждало в РПЛ 2667 дней
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Торпедо Федотов Владимир
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
insider_retro
1663422308
Объясняй, не объясняй, а три очка аутсайдеру прос@ать - это ещё постараться надо...
Ответить
Enter2006
1663422539
Ну да, трёх пеналей в этот раз не назначили. В ЭСК сказали что палевно будет...
Ответить
saf05
1663422697
Позорники
Ответить
CSKA57
1663422738
Вот это сюрприз... Вообще играть разучились?
Ответить
Dominator777
1663425713
Обосрались...
Ответить
andr2112
1663426382
Результат матча можно объяснить только эпидемией конского гриппа, который подкосил большую часть команды ЦСКА)
Ответить
пахомов
1663429610
с краснодаром ушли от поражения в конце, а здесь не смогли...
Ответить
paracetamol
1663429725
Причина одна, пенальти судья не поставил. Весь лимит в прошлом матче с быками израсходовали!
Ответить
житель СПб
1663431433
Да, везение иногда оканчивается в самый неподходящий момент...
Ответить
Главные новости
Три варианта в РПЛ для Головина, конфликт Мостового с дочерью Семака, Аршавин начал тренерскую карьеру и другие новости
02:00
Губерниев назвал главный трансфер лета в РПЛ
01:47
1
Бубнов вынес вердикт футболисту «Спартака»: «Зачем его взяли?»
01:36
3
Пономарев – о Соболеве и Глушенкове: «Здоровые лбы, выходят как павлины, чтобы на них все любовались»
01:13
5
Черданцев объяснил стратегию «Зенита» на сезон
01:01
3
«Динамо» отказало «Фламенго» в доступе к результатам проваленного медосмотра Платы
00:44
2
Черчесов – журналисту: «Я тебя прощаю, но вещи не путайте»
00:29
2
Видео«Вопрос о величайшем в истории закрыт»: Месси выложил рекламу с перечислением его достижений
00:16
1
Семак воспитывает Соболева: «Это был отцовский лещ»
Вчера, 23:59
5
«Это себя похоронить»: Пономарев предостерег Головина от перехода в клуб РПЛ
Вчера, 23:42
1
Все новости
Все новости
«Динамо» отказало «Фламенго» в доступе к результатам проваленного медосмотра Платы
00:44
2
Семак воспитывает Соболева: «Это был отцовский лещ»
Вчера, 23:59
5
Тюкавин рассказал о состоянии здоровья перед дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:50
«Это себя похоронить»: Пономарев предостерег Головина от перехода в клуб РПЛ
Вчера, 23:42
1
Гендиректор «Динамо» ответил на вопрос о возвращении Захаряна
Вчера, 23:30
1
Заявление босса «Динамо» о срыве трансферов латиноамериканцев
Вчера, 21:59
Слуцкий согласился возглавить азиатскую сборную
Вчера, 21:14
1
Фото«Локомотив» случайно рассекретил трансфер игрока «Зенита»
Вчера, 20:59
4
Тактаров дал прогноз на свой бой с Дзюбой
Вчера, 20:45
1
Ожидания босса «Динамо» от матча со «Спартаком»
Вчера, 20:33
Фото«Краснодар» подписал уругвайского защитника
Вчера, 20:17
1
ФотоОпубликовано фото Мостового в форме «Локомотива»
Вчера, 19:55
10
«Спартак» сделал новый шаг к трансферу Головина
Вчера, 19:38
19
Жена Семака двумя словами отреагировала на новость, что Мостовой уходит из «Зенита» из-за дочери тренера
Вчера, 19:26
4
«Зенит» принял окончательное решение по Головину
Вчера, 19:15
5
Мостовой призвал клуб РПЛ уволить тренера
Вчера, 18:59
13
ЦСКА продлил контракт с защитником
Вчера, 18:53
1
Игрок «Динамо Мх» рассказал, сколько денег в месяц ему нужно для комфортной жизни
Вчера, 18:31
1
Орлов определил, кто неправ в удалении Дивеева в матче с «Факелом»
Вчера, 18:19
3
Мостовой сменил «Зенит» на другой клуб РПЛ
Вчера, 17:58
12
Бубнов раскрыл тайну насчет карьеры Семака
Вчера, 17:46
2
Игрок «Зенита» выразил недовольство решениями Семака
Вчера, 17:26
16
Самедов прокомментировал вызывающее поведение Талалаева
Вчера, 17:16
Головину дали прогноз, в какой клуб РПЛ он перейдет
Вчера, 16:56
3
Семак рассказал, сыграют ли Вендел и Педро с ЦСКА,
Вчера, 16:43
1
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
Вчера, 16:23
3
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар»
Вчера, 16:07
13
ФотоУчастник ЧМ-2026, игравший в РПЛ, нашел новый клуб
Вчера, 16:00
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+