Федотов прокомментировал поражение ЦСКА от «Торпедо»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги проигранного матча десятого тура РПЛ против «Торпедо».
«Готовились, говорили, что надо убрать чемоданы, финты в них убрать. Значит, плохо говорили.
На первый тайм команда вышла без концентрации. Проявили неготовность к борьбе. Видели, что команда злая.
Никто не собирается раздавать победы на блюдечке. Пролетает мяч, а у нас все как заворожeнные стоят. Из 23 ударов у ЦСКА только один – в створ.
Концентрацию очень сложно возвращать по ходу матча. Второй тайм был лучше.
Ответственность сто процентов на мне. Будем искать другие ходы и психологические методы. Опасная вещь, когда, не доделав одно дело, люди пытаются начать другое.
Хотели свернуть с этой дорожки, но не получилось. Установка была использовать зоны между линий, отдавать передачи за линию обороны.
Мы мало доставляли туда мяч и плохо им распоряжались, не использовали второй темп. Постоянно присутствовало лишнее движение, плохо работали с мячом», – сказал Федотов.
- ЦСКА уступил со счетом 0:1.
- Несмотря на поражение, команда осталась на 2-м месте в таблице РПЛ.
- Для «Торпедо» это первая победа в чемпионате.