Федотов прокомментировал поражение ЦСКА от «Торпедо»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги проигранного матча десятого тура РПЛ против «Торпедо».

«Готовились, говорили, что надо убрать чемоданы, финты в них убрать. Значит, плохо говорили.

На первый тайм команда вышла без концентрации. Проявили неготовность к борьбе. Видели, что команда злая.

Никто не собирается раздавать победы на блюдечке. Пролетает мяч, а у нас все как заворожeнные стоят. Из 23 ударов у ЦСКА только один – в створ.

Концентрацию очень сложно возвращать по ходу матча. Второй тайм был лучше.

Ответственность сто процентов на мне. Будем искать другие ходы и психологические методы. Опасная вещь, когда, не доделав одно дело, люди пытаются начать другое.

Хотели свернуть с этой дорожки, но не получилось. Установка была использовать зоны между линий, отдавать передачи за линию обороны.

Мы мало доставляли туда мяч и плохо им распоряжались, не использовали второй темп. Постоянно присутствовало лишнее движение, плохо работали с мячом», – сказал Федотов.