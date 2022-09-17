Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Федотов прокомментировал поражение ЦСКА от «Торпедо»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги проигранного матча десятого тура РПЛ против «Торпедо».

    «Готовились, говорили, что надо убрать чемоданы, финты в них убрать. Значит, плохо говорили.

    На первый тайм команда вышла без концентрации. Проявили неготовность к борьбе. Видели, что команда злая.

    Никто не собирается раздавать победы на блюдечке. Пролетает мяч, а у нас все как заворожeнные стоят. Из 23 ударов у ЦСКА только один – в створ.

    Концентрацию очень сложно возвращать по ходу матча. Второй тайм был лучше.

    Ответственность сто процентов на мне. Будем искать другие ходы и психологические методы. Опасная вещь, когда, не доделав одно дело, люди пытаются начать другое.

    Хотели свернуть с этой дорожки, но не получилось. Установка была использовать зоны между линий, отдавать передачи за линию обороны.

    Мы мало доставляли туда мяч и плохо им распоряжались, не использовали второй темп. Постоянно присутствовало лишнее движение, плохо работали с мячом», – сказал Федотов.

    • ЦСКА уступил со счетом 0:1.
    • Несмотря на поражение, команда осталась на 2-м месте в таблице РПЛ.
    • Для «Торпедо» это первая победа в чемпионате.

    Новости по теме
    Гришин объяснил «сенсационное» поражение ЦСКА от «Торпедо» 8
    Игрок «Торпедо» пословицей отреагировал на победу над ЦСКА 1
    Защитник «Торпедо» Самсонов: «С командами вроде ЦСКА легче играть, чем с командами внизу таблицы»
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:41
    Рекомендуем
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17468

      житель СПб 15 минут назад

      Да, везение иногда оканчивается в самый неподходящий момент...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17107

      paracetamol 43 минуты назад

      Причина одна, пенальти судья не поставил. Весь лимит в прошлом матче с быками израсходовали!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      пахомов 45 минут назад

      с краснодаром ушли от поражения в конце, а здесь не смогли...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +426

      andr2112 1 час назад

      Результат матча можно объяснить только эпидемией конского гриппа, который подкосил большую часть команды ЦСКА)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13659

      Dominator777 1 час назад

      Обосрались...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +814

      Конопляных дел мастер 2 часа назад

      Федот, да не тот, которого в Сочи уважали. Гыгыгы Гыгыгы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17920

      DVOK68 2 часа назад

      Это совершенно нормальное явление,в игре равных соперников мастеровитее оказались торпедовцы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      CSKA57 2 часа назад

      Вот это сюрприз... Вообще играть разучились?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19770

      derrik2000 > CSKA57 2 часа назад

      Не.
      Нормально.
      Просто недооценили тех, у кого до этого матча в графе "победы" стоял твёрдый такой НУЛЬ.
      Потом, после пропущенного в свои ворота долго приходили в себя, а потом "поздно, мы уже рассредоточились".
      И ДИКО не везло тоже.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +305

      saf05 2 часа назад

      Позорники

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4838

      Enter2006 2 часа назад

      Ну да, трёх пеналей в этот раз не назначили. В ЭСК сказали что палевно будет...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25670

      JTherry > Enter2006 48 минут назад

      кони без пеналей, это "неподкованные" кони...)

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11