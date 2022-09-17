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    Агент Баринова ответил, интересовалось ли игроком «Динамо»

    Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, подтвердил, что прошедшим летом «Динамо» претендовало на его клиента.

    – Правда ли, что в конце летнего окна Баринов мог перейти в «Динамо» – бело-голубые выбирали между ним и Норманном?

    – Считаю, что они принципиально разные футболисты. «Динамо» интересовалось футболистом, но слышал о том, что это было не в конце августа.

    Так понимаю, что в конце лета вопрос там был решен – Норманн пришел в аренду, и я так понимаю, что бюджета на дорогостоящие покупки не было.

    А Дима, безусловно, один из самых дорогих игроков в России.

    • Баринов – воспитанник «Локо».
    • Игрок брал с командой РПЛ, Кубок России.
    • 26-летний игрок стоит 11 миллионов евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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