Головин объяснил поражение «Монако» от «Ференцвароша» в Лиге Европы

Полузащитник «Монако» Александр Головин подвел итоги проигранного матча второго тура группового этапа Лиги Европы против «Ференцвароша».

Венгры победили со счетом 1:0.

Российский хавбек провел на поле 72 минуты.

– Чем объясните поражение от «Ференцвароша» после трех побед «Монако» – над «Ниццей», «Црвеной Звездой» и «Лионом»?

– Думаю, что мы медленно действовали в атаке, медленно ее начинали. Темп игры был не на том уровне, который мы можем показать.

Из-за этого «Ференцварошу» было легко обороняться против нас. Мы не создали ничего сверхъестественного.

– Первый тайм вообще проходил с преимуществом венгров, но во втором вы поддавили. Чего не хватило, чтобы дожать?

– В каких-то моментах не хватило везения – как тогда, когда Якобс с трех метров не забил. Вратарь хорошо сыграл.

Где-то свежести, может, не хватило – очень много матчей, и тяжело проводить 90 минут на топовом уровне.

И в целом играли далеко не на своем уровне – потому такой результат.

– Что главный тренер Филипп Клеман сказал вам после замены на 73-й минуте?

– Просто поблагодарил за игру. Больше ничего.

– Такое впечатление, что у вас в двух таймах были разные функции: после перерыва вы скорее сместились в центр, между Бен Йеддером и вышедшим на замену Агиларом.

– Во втором тайме мне при прессинге нужно было находиться в центре. Так сказал тренер. Только из-за этого.

– Вы нанесли два удара из достаточно опасных позиций: в первом тайме вратарь отбил, во втором – рядом со штангой. По ощущениям, там было близко к голам?

– Второй удар вообще не получился. Первый тоже, думаю, оказался не особо тяжелым для вратаря. Очень близко к нему пробил. Хотел в дальний угол, но получилось так.

– По пятибалльной шкале какую оценку за матч себе поставите?

– Трудно себя оценивать... Тройку.