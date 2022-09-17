Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Головин объяснил поражение «Монако» от «Ференцвароша» в Лиге Европы

    Полузащитник «Монако» Александр Головин подвел итоги проигранного матча второго тура группового этапа Лиги Европы против «Ференцвароша».

    • Венгры победили со счетом 1:0.
    • Российский хавбек провел на поле 72 минуты.

    – Чем объясните поражение от «Ференцвароша» после трех побед «Монако» – над «Ниццей», «Црвеной Звездой» и «Лионом»?

    – Думаю, что мы медленно действовали в атаке, медленно ее начинали. Темп игры был не на том уровне, который мы можем показать.

    Из-за этого «Ференцварошу» было легко обороняться против нас. Мы не создали ничего сверхъестественного.

    – Первый тайм вообще проходил с преимуществом венгров, но во втором вы поддавили. Чего не хватило, чтобы дожать?

    – В каких-то моментах не хватило везения – как тогда, когда Якобс с трех метров не забил. Вратарь хорошо сыграл.

    Где-то свежести, может, не хватило – очень много матчей, и тяжело проводить 90 минут на топовом уровне.

    И в целом играли далеко не на своем уровне – потому такой результат.

    – Что главный тренер Филипп Клеман сказал вам после замены на 73-й минуте?

    – Просто поблагодарил за игру. Больше ничего.

    – Такое впечатление, что у вас в двух таймах были разные функции: после перерыва вы скорее сместились в центр, между Бен Йеддером и вышедшим на замену Агиларом.

    – Во втором тайме мне при прессинге нужно было находиться в центре. Так сказал тренер. Только из-за этого.

    – Вы нанесли два удара из достаточно опасных позиций: в первом тайме вратарь отбил, во втором – рядом со штангой. По ощущениям, там было близко к голам?

    – Второй удар вообще не получился. Первый тоже, думаю, оказался не особо тяжелым для вратаря. Очень близко к нему пробил. Хотел в дальний угол, но получилось так.

    – По пятибалльной шкале какую оценку за матч себе поставите?

    – Трудно себя оценивать... Тройку.

    Новости по теме
    Черчесов: «Головин взрослеет. Он уже ветеран «Монако»
    Черчесов раскрыл подробности общения с Головиным до и после матча «Монако» – «Ференцварош»
    Головин – в стартовом составе «Монако» на матч против «Ференцвароша» Черчесова 3
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:33
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11