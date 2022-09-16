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    Кокорин рассказал о качестве футбола на Кипре

    Нападающий «Ариса» Александр Кокорин высказался об уровне чемпионата Кипра.

    — Как главный тренер видит тебя на поле?

    — Лучше это у него спросить. Вариативности много. Хорошая линяя атаки, много ребят, которые могут играть на разных позициях. Я в том числе. Поэтому мы идем от игры к игре. О тактике, конечно, лучше спросить у тренера.

    — Какие выводы успел сделать о чемпионате Кипра?

    — Все игры были разные. Вчера полностью доминировали над соперником. С «Апоэлем» была равная игра плюс-минус. Вчера соперник был слабее, но он выиграл. Мы полностью доминировали, но не смогли реализовать свои моменты и пропустили нелепые голы.

    Я заметил, что команда, которая забивает первой, сразу садится в оборону. Становится тяжеловато. Другие матчи не смотрел.

    • «Арис» арендовал Кокорина у «Фиорентины».
    • Российский нападающий забил 1 гол и отдал 1 ассист в 3 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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