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    Кокорин рассказал, что вдохновляет его на работу

    Нападающий «Ариса» Александр Кокорин высказался о своей игровой форме.

    — Ты в хорошей форме. Что тебя вдохновляет на работу?

    — Смена обстановки. Я начинаю получать игровое время, я сыгрываюсь с командой. Мне нравится тренировочный процесс. В целом все нравится, все устраивает. Очень рад быть здесь. То, зачем я приехал, потихоньку начинает происходить.

    — В чем сложность и простота нахождения общего языка с партерами по команде?

    — Сложно, потому что мы не можем поймать все на поле и сыграть. Сейчас будет пауза на сборные, будет больше времени на тренировки. Будем больше уделять этим вещам внимания.

    • Кокорин забил впервые за 655 дней.
    • В игре с «Кармиотиссой» (1:2) он вышел на замену сразу после перерыва, а отличился на 95-й минуте.
    • В активе россиянина 1+1 в 3 матчах за «Арис».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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