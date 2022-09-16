Кокорин рассказал, что вдохновляет его на работу

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин высказался о своей игровой форме.

— Ты в хорошей форме. Что тебя вдохновляет на работу?

— Смена обстановки. Я начинаю получать игровое время, я сыгрываюсь с командой. Мне нравится тренировочный процесс. В целом все нравится, все устраивает. Очень рад быть здесь. То, зачем я приехал, потихоньку начинает происходить.

— В чем сложность и простота нахождения общего языка с партерами по команде?

— Сложно, потому что мы не можем поймать все на поле и сыграть. Сейчас будет пауза на сборные, будет больше времени на тренировки. Будем больше уделять этим вещам внимания.