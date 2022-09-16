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    Массажист Кокорина: «Думаете, Саша хуже, чем Кварацхелия? Нисколько»

    Сергей Колесников, массажист нападающего «Ариса» Александра Кокорина, ответил на вопросы о российском футболисте.

    – Видели гол Кокорина?

    – Да, конечно! Он мне прислал. У него было бы больше голов, если бы ему давали больше игрового времени в «Фиорентине», а так как он не имел игрового времени, то и голам откуда взяться.

    Они не ставили его, максимум десять минут, а иногда и за четыре минуты до конца выпускали. Один раз он только сыграл на кубок с первых минут, у него был шанс забить, выйдя один на один, но не забил.

    Это бывает, в «Сочи», помню, он тоже вышел на первую игру и такой гол не забил, а потом разошелся и все встало на свои места. Думаю, он там на Кипре назабивает.

    – Сколько?

    – Сколько забьет – все его. Я просто посмотрел, как он все сделал, как работал ногами – это было супер.

    – Вы после игры пообщались с Александром. Какие у него мысли, ощущения?

    – Он доволен очень, конечно. Сказал, что команда хорошая, ребята все дружные, такая обстановка, как в «Сочи» была. И главное – он там играет. Если футболист выходит на поле, это уже здорово. А если сидишь на лавке...

    Он знает, что может. Вон, видите, как Кварацхелия. Думаете, Кокорин хуже, чем Хвича? Нисколько. Удача повернулась лицом к Хвиче.

    Для Кокорина же было полезно даже тренироваться с такой командой, как «Фиорентина», но игрового времени не было.

    – Когда Кокорин наберет оптимальные кондиции и начнет выходить в основе?

    – Это не ко мне, надо видеть, как он тренируется. Судя по тому, как он вышел и забил гол, думаю, он уже в порядке. Но все зависит от тренера, он видит, кто как выглядит на занятиях.

    В «Фиорентине» тренер говорил ему на тренировках «браво», хлопал, а на игры не ставил.

    • В четверг дебютный гол Кокорина не спас «Арис» от домашнего поражения.
    • Форвард забил впервые за 655 дней.
    • У него 1+1 в 3 матчах за «Арис».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17159

      Cleaner 16 минут назад

      Массажист обоих попробовал? По каким критериям он их сравнивает. И кто такой МАССАЖИСТ, чтобы у него что то спрашивать??!

      0
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      Рейтинг: +803

      Конопляных дел мастер 26 минут назад

      Кварацхелия не был в Спартаке. Это о многом говорит. Не попортился. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +1414

      Artemka444 42 минуты назад

      Что он курит, я не могу понять!!!

      0
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      Рейтинг: +341

      заткнитемнерот 51 минуту назад

      Да Саша уже четырежды отказался от золотого мяча! Оч скромный молодой человек.

      0
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      Рейтинг: +121

      Fandorine 1 час назад

      Наощупь?)))

      0
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      Рейтинг: +1991

      Vitaga 1 час назад

      на пике формы в молодости возможно он и был лучше. но никак не сейчас

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      Рейтинг: +5699

      Беспонтий 1 час назад

      альфонс вернулся

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