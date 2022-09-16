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  • Массажист Кокорина: «Думаете, Саша хуже, чем Кварацхелия? Нисколько»

Массажист Кокорина: «Думаете, Саша хуже, чем Кварацхелия? Нисколько»

16 сентября 2022, 16:00
6

Сергей Колесников, массажист нападающего «Ариса» Александра Кокорина, ответил на вопросы о российском футболисте.

– Видели гол Кокорина?

– Да, конечно! Он мне прислал. У него было бы больше голов, если бы ему давали больше игрового времени в «Фиорентине», а так как он не имел игрового времени, то и голам откуда взяться.

Они не ставили его, максимум десять минут, а иногда и за четыре минуты до конца выпускали. Один раз он только сыграл на кубок с первых минут, у него был шанс забить, выйдя один на один, но не забил.

Это бывает, в «Сочи», помню, он тоже вышел на первую игру и такой гол не забил, а потом разошелся и все встало на свои места. Думаю, он там на Кипре назабивает.

– Сколько?

– Сколько забьет – все его. Я просто посмотрел, как он все сделал, как работал ногами – это было супер.

– Вы после игры пообщались с Александром. Какие у него мысли, ощущения?

– Он доволен очень, конечно. Сказал, что команда хорошая, ребята все дружные, такая обстановка, как в «Сочи» была. И главное – он там играет. Если футболист выходит на поле, это уже здорово. А если сидишь на лавке...

Он знает, что может. Вон, видите, как Кварацхелия. Думаете, Кокорин хуже, чем Хвича? Нисколько. Удача повернулась лицом к Хвиче.

Для Кокорина же было полезно даже тренироваться с такой командой, как «Фиорентина», но игрового времени не было.

– Когда Кокорин наберет оптимальные кондиции и начнет выходить в основе?

– Это не ко мне, надо видеть, как он тренируется. Судя по тому, как он вышел и забил гол, думаю, он уже в порядке. Но все зависит от тренера, он видит, кто как выглядит на занятиях.

В «Фиорентине» тренер говорил ему на тренировках «браво», хлопал, а на игры не ставил.

  • В четверг дебютный гол Кокорина не спас «Арис» от домашнего поражения.
  • Форвард забил впервые за 655 дней.
  • У него 1+1 в 3 матчах за «Арис».

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Источник: «РБ Спорт»
Италия. Серия А Наполи Фиорентина Арис Кокорин Александр Кварацхелия Хвича
Комментарии (6)
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Беспонтий
1663333448
альфонс вернулся
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Vitaga
1663333963
на пике формы в молодости возможно он и был лучше. но никак не сейчас
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Fandorine
1663334199
Наощупь?)))
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заткнитемнерот
1663335088
Да Саша уже четырежды отказался от золотого мяча! Оч скромный молодой человек.
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Artemka444
1663335585
Что он курит, я не могу понять!!!
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Maxi_7
1663340647
Если бы это сказал массажист Кварцехелии я бы ещё может и поверил бы) а так, очередная глупая лягушка, хвалящая своё болото, и при том не понимающая насколько смешно это выглядит со стороны..
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