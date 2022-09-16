Мишкич: «Не вижу помех для матча Россия – Хорватия»

Хорватский футболист «Урала» Даниэль Мишкич считает, что матч Россия – Хорватия реален.
– Могла бы сборная России сыграть товарищеский матч с Хорватией?
– Я не вижу того, что бы могло помешать этому матчу состояться. Почему нет? Было бы круто, если моя сборная приехала на товарищеский матч с Россией в Питер или Москву. Я бы сразу купил билеты и приехал на трибуну посмотреть этот матч.
- В сборной Боснии и Герцеговины отказываются играть с Россией 19 ноября.
- 24 сентября Россия сыграет в Бишкеке с Киргизией.
- Сейчас Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.
Источник: Sport24