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    Мишкич: «Не вижу помех для матча Россия – Хорватия»

    Хорватский футболист «Урала» Даниэль Мишкич считает, что матч Россия – Хорватия реален.

    — Могла бы сборная России сыграть товарищеский матч с Хорватией?

    — Я не вижу того, что бы могло помешать этому матчу состояться. Почему нет? Было бы круто, если моя сборная приехала на товарищеский матч с Россией в Питер или Москву. Я бы сразу купил билеты и приехал на трибуну посмотреть этот матч.

    • В сборной Боснии и Герцеговины отказываются играть с Россией 19 ноября.
    • 24 сентября Россия сыграет в Бишкеке с Киргизией.
    • Сейчас Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: Sport24

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