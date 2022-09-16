Осинькин: «В сборной России сейчас должны играть молодые футболисты. Пришло время наших ребят»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин отреагировал на состав сборной России на товарищеский матч против Киргизии.

– Вызов сразу четырeх игроков «Крыльев» – их прогресс или новая стратегия сборной в расчете на молодeжь? По таблице не скажешь, что есть прогресс.

– Наверное, актуально и то, и другое. Сборная вступает в новый цикл, должны играть новые более молодые футболисты. Пришло время наших ребят. Надеемся, что они смогут себя проявить и станут игроками, которые будут без вопросов вызываться на все игры. Тренеры сборной постоянно следили за этими футболистами. С Валерием Карпиным мы встречались ещe зимой в Турции, когда он приезжал на наши сборы. Наверное, этот круг ближайших кандидатов был в голове у него уже тогда.