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    Осинькин: «В сборной России сейчас должны играть молодые футболисты. Пришло время наших ребят»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин отреагировал на состав сборной России на товарищеский матч против Киргизии.

    – Вызов сразу четырeх игроков «Крыльев» – их прогресс или новая стратегия сборной в расчете на молодeжь? По таблице не скажешь, что есть прогресс.

    – Наверное, актуально и то, и другое. Сборная вступает в новый цикл, должны играть новые более молодые футболисты. Пришло время наших ребят. Надеемся, что они смогут себя проявить и станут игроками, которые будут без вопросов вызываться на все игры. Тренеры сборной постоянно следили за этими футболистами. С Валерием Карпиным мы встречались ещe зимой в Турции, когда он приезжал на наши сборы. Наверное, этот круг ближайших кандидатов был в голове у него уже тогда.

    • Матч Киргизия – Россия состоится 24 сентября.
    • Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.
    • «Крылья Советов» идут в РПЛ 10-ми.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 09:03
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11435

      Алексей З 47 минут назад

      Крылушки зимой и сейчас, большая разница, без слёз не взглянешь.
      Выбор очень не богат, если учесть что в Зените и ЦСКА, лидерах по игре, тон задают легионеры.

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