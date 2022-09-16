Агент рассказал о несостоявшемся трансфере Баринова в «Валенсию»

Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, не исключил переезд игрока в Турцию и рассказал о срыве трансфера в «Валенсию».

— Работа с «Валенсией» по возможному переходу дает результат?

— В команде сменился тренер. История с возможным переходом была зимой — несколько встреч в Испании, после этого мы решили не форсировать, перенести на лето. Решение должен был принимать клуб, Дмитрий без оптимизма отреагировал на вариант с арендой.

— Испанцы хотели аренды?

— Да. Затем случились все события, поменялся тренер и пришел Гаттузо. Дмитрий был в списках, выбрали другого парня — видимо, в том числе сказались и результаты «Локомотива» на старте сезона.

— В нынешней общественно-политической ситуации переход в Европу закрыт.

— Но есть Турция. Ребята играют, вполне достойный чемпионат, инфраструктура хорошая. Это просто как вариант навскидку, Европа Испанией не заканчивается.

— То есть если будет вариант из Турции, вы всерьез будете рассматривать?

— В первую очередь — если рассмотрит клуб, и допустит до того, чтобы рассматривал футболист — мы рассмотрим.