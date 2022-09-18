Где смотреть «Спартак» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 18 сентября

«Спартак» и «Локомотив» сыграют в матче 10-го тура РПЛ.
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- Игра состоится в воскресенье, 18 сентября.
- Встреча пройдет в Москве на «Открытие Банк Арене».
- Начало – в 19:00 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Спартак – Локомотив
- Встречу в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Ставки на матч Спартак – Локомотив
- Победа Спартака – 1.68
- Ничья – 4.15
- Победа Локомотива – 4.60
Источник: «Бомбардир»