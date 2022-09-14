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    Министр Матыцин: «Нет препятствий, чтобы футбол был на следующей всероссийской Спартакиаде»

    Министр спорта Олег Матыцин допустил, что футбол будет в программе следующей всероссийской Спартакиады.

    «Российский футбол пока не участвует в Играх, но препятствий не вижу, чтобы футбол был на следующей Спартакиаде. Спартакиада будет каждые четыре года, на следующий год после Олимпийских игр, чтобы спланировать новый олимпийский цикл.

    На Спартакиаде я увидел многое, праздник состоялся, несмотря на скептический настрой некоторых. На соревнованиях выступали сильнейшие спортсмены. Мне доставляет удовольствие каждая победа во всех видах спорта», – сказал Матыцин.

    • Спартакиада была организована с целью заменить спортсменам международные старты.
    • Российский футбол тоже отстранен от международного решениями ФИФА и УЕФА.
    • 24 сентября сборная России проведет товарищеский матч против Киргизии.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17140

      Cleaner 1 час назад

      А футболу это надо? Быть на СПАРТАКиаде. Ржу ни могу.)))

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      Рейтинг: +5940

      Давид59 2 часа назад

      Ну вот, жизнь налаживается! Спартакиада, ГТО, железный занавес. Не хватает только плакатов "Вперёд к победе коммунизма!"

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