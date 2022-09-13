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    Фердинанд назвал причину ухода Тухеля из «Челси»

    Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд рассказал, почему Томас Тухель покинул пост главного тренера «Челси».

    «Я слышал, что новые боссы «Челси» часто совали свой нос в дела, которые должен был решать главный тренер.

    Они пытались повлиять даже на выбор игроков. Когда вы сталкиваетесь с этим, то начинаете понимать, почему тренер может начать сопротивляться.

    Тухель не принял эти правила. Другие будут вести себя так, как говорят новые владельцы, но Томас не такой парень», — заявил Фердинанд.

    • Тухеля сменил Грэм Поттер из «Брайтона».
    • Немец провел в «Челси» более 1,5 года.
    • Тухеля уволили после поражения в Лиге чемпионов от хорватского «Динамо» (0:1).

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    Источник: Daily Mail

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