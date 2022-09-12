Канчельскис: «В «Спартаке» творится бардак. Рассказывают сказки всей стране»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал руководство «Спартака».

«Сколько лет в «Спартаке» происходит одно и тоже, а они все довольствуются тем, что есть. Все только говорят: чемпионы, чемпионство. Команда, которая борется за чемпионство, не пропускает по четыре гола. Я не знаю, что там происходит. В «Спартаке» бардак творится.

Их действия не поймeшь. Они (руководство – прим. «Бомбардира») рассказывают сказки всей стране, что у них хороший менеджмент. Если их все устраивает, что им можно сказать?

Как я и говорил, перед началом сезона «Спартак» будет бороться за 4-5 место. Максимум третье, но и то, что сейчас происходит, я думаю, навряд ли», – сказал Канчельскис.