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    Канчельскис: «В «Спартаке» творится бардак. Рассказывают сказки всей стране»

    Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал руководство «Спартака».

    «Сколько лет в «Спартаке» происходит одно и тоже, а они все довольствуются тем, что есть. Все только говорят: чемпионы, чемпионство. Команда, которая борется за чемпионство, не пропускает по четыре гола. Я не знаю, что там происходит. В «Спартаке» бардак творится.

    Их действия не поймeшь. Они (руководство – прим. «Бомбардира») рассказывают сказки всей стране, что у них хороший менеджмент. Если их все устраивает, что им можно сказать?

    Как я и говорил, перед началом сезона «Спартак» будет бороться за 4-5 место. Максимум третье, но и то, что сейчас происходит, я думаю, навряд ли», – сказал Канчельскис.

    • «Спартак» идет на 5-м месте в РПЛ.
    • В 9 турах команда одержала 5 побед.
    • В прошлом сезоне москвичи стали 9-ми.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 18:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      sinyhige 8 минут назад

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      Рейтинг: +15459

      NewLife 56 минут назад

      Ни слова о футболе, все одна и та же куйня про организацию и дебильные пророчества. Сделай себе команду и покажи пример, а потом испражняйся здесь.

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      Рейтинг: +389

      ScarlettOgusania 1 час назад

      Про какой там менеджмент говорит Канчельскис? Все же разбежались, после ухода Каттани, лишь Ребров координатор и остался. Андрэ, это не критика, а критиканство, визг без доказательств

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      Рейтинг: +19709

      derrik2000 1 час назад

      В клубе нужна КАРДИНАЛЬНАЯ ЧИСТКА!
      Наследия киевского ж.идёнка и бешеной башкирки даже в воздухе не должно остаться!

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      Рейтинг: +5626

      rash1959 > derrik2000 1 час назад

      ты себе башку прочисти, много говна в ней скопилось.

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