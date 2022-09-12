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    Федотов прокомментировал дебют Роши за ЦСКА

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о дебюте бразильского защитника Виллиана Роши в матче с «Краснодаром» (4:1).

    «Роша отыграл уверенно. Показал спокойную, интеллектуальную игру, хорошо оказывал давление. Когда забивали четвертый гол, именно Роша выполнил передачу на Ивана Облякова, который эффектно обработал мяч и отпасовал Адольфо Гайчу.

    Процесс адаптации защитника продолжается, но уже сейчас можно сказать, что мы не ошиблись. Перед тем, как принять решение, внимательно следили за футболистом, изучали его игру», – сказал Федотов.

    • Бразилец перешел из «Портимоненси» за 2 миллиона евро.
    • Он дебютировал в матче с «Краснодаром» (4:1).
    • Футболист вышел в старте и провел на поле все 90 минут.

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    Источник: Bobsoccer

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