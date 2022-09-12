Федотов прокомментировал дебют Роши за ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о дебюте бразильского защитника Виллиана Роши в матче с «Краснодаром» (4:1).
«Роша отыграл уверенно. Показал спокойную, интеллектуальную игру, хорошо оказывал давление. Когда забивали четвертый гол, именно Роша выполнил передачу на Ивана Облякова, который эффектно обработал мяч и отпасовал Адольфо Гайчу.
Процесс адаптации защитника продолжается, но уже сейчас можно сказать, что мы не ошиблись. Перед тем, как принять решение, внимательно следили за футболистом, изучали его игру», – сказал Федотов.
- Бразилец перешел из «Портимоненси» за 2 миллиона евро.
- Он дебютировал в матче с «Краснодаром» (4:1).
- Футболист вышел в старте и провел на поле все 90 минут.
Источник: Bobsoccer