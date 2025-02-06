Агенты подтвердили интерес к Роше в Италии

В агентстве Sferico Sports, представляющем интересы бразильского защитника ЦСКА Виллиана Роши, прокомментировали информацию о предложении «Вероны» по переходу игрока.
«Да, это правда, зимой было предложение из Италии», – заявили в агентстве.
- По данным Sport Baza, «Верона» предлагала аренду 30-летнего бразильца до конца сезона за 500 тысяч евро с обязательным дальнейшим выкупом 70 процентов прав на футболиста за 3 миллиона. Однако ЦСКА отклонил этот вариант.
- Контракт Роши с российским клубом рассчитан до лета 2027 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.
- Роша провел в этом сезоне 19 матчей за ЦСКА, отдал 3 передачи.