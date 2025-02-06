Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

Агенты подтвердили интерес к Роше в Италии

В агентстве Sferico Sports, представляющем интересы бразильского защитника ЦСКА Виллиана Роши, прокомментировали информацию о предложении «Вероны» по переходу игрока.

«Да, это правда, зимой было предложение из Италии», – заявили в агентстве.

  • По данным Sport Baza, «Верона» предлагала аренду 30-летнего бразильца до конца сезона за 500 тысяч евро с обязательным дальнейшим выкупом 70 процентов прав на футболиста за 3 миллиона. Однако ЦСКА отклонил этот вариант.
  • Контракт Роши с российским клубом рассчитан до лета 2027 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.
  • Роша провел в этом сезоне 19 матчей за ЦСКА, отдал 3 передачи.

Новости по теме
Товарищеский матч. ЦСКА победил 10-ю команду Китая (2:1) 2
ЦСКА делал запрос по трансферу защитника «Баии» 2
Клуб Неймара пригласили на турнир в Москву
Источник: «Евро-Футбол.Ру»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

06.02.2025 13:24
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1738839360
Если Роша уедет, Соболеву будет очень скучно в РПЛ. )
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 