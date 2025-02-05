ЦСКА готов продать Рошу, но при одном условии

Стала известна позиция ЦСКА по возможному уходу центрального защитника Виллиана Роши.

Ранее армейцы отказались отпускать игрока в «Верону» на правах аренды с обязательным дальнейшим выкупом.

«Верона» проявила большой интерес к Роше. Есть также интерес от клубов Ближнего Востока.

ЦСКА отклонил предложение итальянского клуба, потому что оно не покрывало их цели. Несмотря на это, игрок все еще может уйти, потому что для него открыты другие рынки.

ЦСКА рассматривает возможность продажи Роши в случае хорошего предложения. Однако Виллиан чувствует себя хорошо, он будет счастлив при любом исходе: останется в ЦСКА или уйдет», – сообщил источник, близкий к 30-летнему футболисту.