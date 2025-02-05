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ЦСКА готов продать Рошу, но при одном условии

Стала известна позиция ЦСКА по возможному уходу центрального защитника Виллиана Роши.

Ранее армейцы отказались отпускать игрока в «Верону» на правах аренды с обязательным дальнейшим выкупом.

«Верона» проявила большой интерес к Роше. Есть также интерес от клубов Ближнего Востока.

ЦСКА отклонил предложение итальянского клуба, потому что оно не покрывало их цели. Несмотря на это, игрок все еще может уйти, потому что для него открыты другие рынки.

ЦСКА рассматривает возможность продажи Роши в случае хорошего предложения. Однако Виллиан чувствует себя хорошо, он будет счастлив при любом исходе: останется в ЦСКА или уйдет», – сообщил источник, близкий к 30-летнему футболисту.

  • В этом сезоне Роша провел за ЦСКА 19 матчей и сделал 3 ассиста.
  • Рыночная стоимость бразильца – 6 миллионов евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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05.02.2025 14:40
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Комментарии (3)
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Mirak92
1738756791
Не плохой защитник. Но грубый ал-ля Вернблум
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Бывалый1488
1738761180
До 27 года он никуда не уйдет
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bratskij
1738771066
Вчера с Зенитом у него были одни ошибки и ляпы. Как бы в полудурошного Васина не превратился.
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