Галямин оценил отказ ЦСКА продавать Рошу в «Верону»

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Галямин прокомментировал решение клуба не продавать 30-летнего бразильского защитника Виллиана Рошу в «Верону».

– Верю, что «Верона» действительно интересовалась Виллианом Рошей. Но считаю, что ЦСКА правильно поступил, не отпустив этого игрока. Хоть он и стоит предложенных трех миллионов.

– Защитнику уже 30 лет. Позже дороже вряд ли продадут.

– И что? Зато сейчас он качественно играет и наверняка команде поможет. Он спокойно может еще три-четыре года отыграть на высоком уровне. Да и равноценную замену найти ему было бы крайне трудно.

– Является ли Роша одним из лучших центральных защитников РПЛ?

– Я считаю, что да. В топ-5 центральных защитников лиги входит.