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Галямин оценил отказ ЦСКА продавать Рошу в «Верону»

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Галямин прокомментировал решение клуба не продавать 30-летнего бразильского защитника Виллиана Рошу в «Верону».

– Верю, что «Верона» действительно интересовалась Виллианом Рошей. Но считаю, что ЦСКА правильно поступил, не отпустив этого игрока. Хоть он и стоит предложенных трех миллионов.

– Защитнику уже 30 лет. Позже дороже вряд ли продадут.

– И что? Зато сейчас он качественно играет и наверняка команде поможет. Он спокойно может еще три-четыре года отыграть на высоком уровне. Да и равноценную замену найти ему было бы крайне трудно.

– Является ли Роша одним из лучших центральных защитников РПЛ?

– Я считаю, что да. В топ-5 центральных защитников лиги входит.

  • По данным Sport Baza, «Верона» предлагала аренду 30-летнего бразильца до конца сезона за 500 тысяч евро с обязательным дальнейшим выкупом 70 процентов прав на футболиста за 3 миллиона. Однако ЦСКА отклонил этот вариант.
  • Контракт Роши с российским клубом рассчитан до лета 2027 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.
  • Роша провел в этом сезоне 19 матчей за ЦСКА, отдал 3 передачи.

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Источник: «Спорт день за днём»

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09.02.2025 17:07
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