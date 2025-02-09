Галямин оценил отказ ЦСКА продавать Рошу в «Верону»

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Галямин прокомментировал решение клуба не продавать 30-летнего бразильского защитника Виллиана Рошу в «Верону».
– Верю, что «Верона» действительно интересовалась Виллианом Рошей. Но считаю, что ЦСКА правильно поступил, не отпустив этого игрока. Хоть он и стоит предложенных трех миллионов.
– Защитнику уже 30 лет. Позже дороже вряд ли продадут.
– И что? Зато сейчас он качественно играет и наверняка команде поможет. Он спокойно может еще три-четыре года отыграть на высоком уровне. Да и равноценную замену найти ему было бы крайне трудно.
– Является ли Роша одним из лучших центральных защитников РПЛ?
– Я считаю, что да. В топ-5 центральных защитников лиги входит.
- По данным Sport Baza, «Верона» предлагала аренду 30-летнего бразильца до конца сезона за 500 тысяч евро с обязательным дальнейшим выкупом 70 процентов прав на футболиста за 3 миллиона. Однако ЦСКА отклонил этот вариант.
- Контракт Роши с российским клубом рассчитан до лета 2027 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.
- Роша провел в этом сезоне 19 матчей за ЦСКА, отдал 3 передачи.