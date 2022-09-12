Карпин: «Допускаю свое участие в Медиалиге. Взять оттуда игрока в сборную? Возможно»

уникум по стране
что хочет то и говорит а что не хочет не делает
Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о медийном футболе.
– Вы позитивно отозвались о медиафутболе. Допускаете, что можете сыграть за команду РФС или взять в сборную игрока медиалиги?
– По поводу моего участия – допускаю, если будет время, почему нет.
– Там порядки жесткие, могут и послать.
– Да я и сам могу послать. Без жестких порядков.
– А взять в сборную игрока Медиалиги, чтобы привлечь дополнительную аудиторию – только тех, кто следит за этой лигой.
– С точки зрения популяризации футбола, шоу – возможно, да, могу вызвать. Но мы же понимаем, что это несерьезно.
– Знаете игроков из этой лиги?
– Показывали по «Матч ТВ» матчи «Амкала» и 2Drots. Увидел Гасилина, знаю его. Знаю, что в лигу привлечены Тарасов и Павлюченко.
– Феномен медиалиги во многом за счет открытости. На что вы готовы пойти в этом плане на матчах РПЛ или Кубка – открыть раздевалки после матча, пустить журналистов в техническую зону?
– От этого уровень футбола точно не повысится. Что касается пропуска в раздевалку, то интерес может повыситься, но на кратковременный срок.