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    Карпин: «Допускаю свое участие в Медиалиге. Взять оттуда игрока в сборную? Возможно»

    Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о медийном футболе.

    – Вы позитивно отозвались о медиафутболе. Допускаете, что можете сыграть за команду РФС или взять в сборную игрока медиалиги?

    – По поводу моего участия – допускаю, если будет время, почему нет.

    – Там порядки жесткие, могут и послать.

    – Да я и сам могу послать. Без жестких порядков.

    – А взять в сборную игрока Медиалиги, чтобы привлечь дополнительную аудиторию – только тех, кто следит за этой лигой.

    – С точки зрения популяризации футбола, шоу – возможно, да, могу вызвать. Но мы же понимаем, что это несерьезно.

    – Знаете игроков из этой лиги?

    – Показывали по «Матч ТВ» матчи «Амкала» и 2Drots. Увидел Гасилина, знаю его. Знаю, что в лигу привлечены Тарасов и Павлюченко.

    – Феномен медиалиги во многом за счет открытости. На что вы готовы пойти в этом плане на матчах РПЛ или Кубка – открыть раздевалки после матча, пустить журналистов в техническую зону?

    – От этого уровень футбола точно не повысится. Что касается пропуска в раздевалку, то интерес может повыситься, но на кратковременный срок.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5574

      Беспонтий 9 минут назад

      уникум по стране
      что хочет то и говорит а что не хочет не делает

      0
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      Рейтинг: +4713

      Enter2006 1 час назад

      Правду Карпин говорит)) "Да я и сам могу послать. Без жестких порядков."

      0
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      Рейтинг: +17106

      Cleaner 2 часа назад

      В Валерину сборную и любого прохожего с улицы взять можно. Никто этого и не заметит.
      ПС: у России сейчас НЕТ сборной. Потому как нет игр. Нужно как минимум ПРИОСТАНОВИТЬ контракт с Карпиным до разрешения ситуации.

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      Рейтинг: +4713

      Enter2006 > Cleaner 1 час назад

      Сами из всех утюгов вещаем, что приостановки контрактов и уезды легов из-за ситуации полная дичь, и сами же это предлагаем. Никаких приостановок контрактов! На то он и контракт. И все леги уехавшие под соусом приостановки контрактов должны понести материальную ответственность. И то что у сборной нет сейчас игр не вина Карпина.

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      Рейтинг: +17106

      Cleaner > Enter2006 1 час назад

      Нет игр - нет сборной. Нет сборной - нет тренера. Вариантов НЕТ.

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      Рейтинг: +4713

      Enter2006 > Cleaner 59 минут назад

      Почему нет? У Кокорина тоже в Фиалках "нет игр" было, только протирание очком лавки, но контракт не приостанавливали. Это вообще плохая тенденция с приостановками контрактов. Не европой же единой весь мир существует? Временно переключиться на восток и азию и играть.

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