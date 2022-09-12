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  • Карпин: «Допускаю свое участие в Медиалиге. Взять оттуда игрока в сборную? Возможно»

Карпин: «Допускаю свое участие в Медиалиге. Взять оттуда игрока в сборную? Возможно»

12 сентября 2022, 09:51
5

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о медийном футболе.

– Вы позитивно отозвались о медиафутболе. Допускаете, что можете сыграть за команду РФС или взять в сборную игрока медиалиги?

– По поводу моего участия – допускаю, если будет время, почему нет.

– Там порядки жесткие, могут и послать.

– Да я и сам могу послать. Без жестких порядков.

– А взять в сборную игрока Медиалиги, чтобы привлечь дополнительную аудиторию – только тех, кто следит за этой лигой.

– С точки зрения популяризации футбола, шоу – возможно, да, могу вызвать. Но мы же понимаем, что это несерьезно.

– Знаете игроков из этой лиги?

– Показывали по «Матч ТВ» матчи «Амкала» и 2Drots. Увидел Гасилина, знаю его. Знаю, что в лигу привлечены Тарасов и Павлюченко.

– Феномен медиалиги во многом за счет открытости. На что вы готовы пойти в этом плане на матчах РПЛ или Кубка – открыть раздевалки после матча, пустить журналистов в техническую зону?

– От этого уровень футбола точно не повысится. Что касается пропуска в раздевалку, то интерес может повыситься, но на кратковременный срок.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Медиафутбол Россия Карпин Валерий
Комментарии (5)
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Enter2006
1662971365
Правду Карпин говорит)) "Да я и сам могу послать. Без жестких порядков."
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Беспонтий
1662975700
уникум по стране что хочет то и говорит а что не хочет не делает
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