ЦСКА – «Краснодар»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Краснодара» на матч 9-го тура РПЛ.

Встреча пройдет на «ВЭБ Арене». Начало – в 17:30 по московскому времени.

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Мойзес, Виллиан, Зайнутдинов, Медина, Карраскаль, Гайич, Зделар, Мендес, Чалов.

Запасные: Тороп, Боков, Каптилович, Бруно Фукс, Кучаев, Обляков, Мухин, Ермаков, Лукин, Яковлев, Гайч.

Краснодар: Сафонов, Бородин, Рамирес, Волков, Кайо, Ионов, Сперцян, Кривцов, Баньяц, Кордоба, Олусегун.

Запасные: Агкацев, Сорокин, Исаенко, Литвинов, Якимов, Ахметов, Мацукатов, Батчи, Самко.