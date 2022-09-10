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    ЦСКА – «Краснодар»: стартовые составы

    Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Краснодара» на матч 9-го тура РПЛ.

    Встреча пройдет на «ВЭБ Арене». Начало – в 17:30 по московскому времени.

    ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Мойзес, Виллиан, Зайнутдинов, Медина, Карраскаль, Гайич, Зделар, Мендес, Чалов.

    Запасные: Тороп, Боков, Каптилович, Бруно Фукс, Кучаев, Обляков, Мухин, Ермаков, Лукин, Яковлев, Гайч.

    Краснодар: Сафонов, Бородин, Рамирес, Волков, Кайо, Ионов, Сперцян, Кривцов, Баньяц, Кордоба, Олусегун.

    Запасные: Агкацев, Сорокин, Исаенко, Литвинов, Якимов, Ахметов, Мацукатов, Батчи, Самко.

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    Источник: сайт РПЛ

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