Головин: «Слежу за медиафутболом. Прикольные пацаны играют»

Полузащитник сборной России Александр Головин рассказал, что следит за медийным футболом.

«Слежу и за «Амкалом», и за многими другими командами — например, за той, которую создали Георгий Джикия и Александр Соболев. Интересно! Прикольные пацаны играют.

Все, как в настоящем, реальном, живом футболе — только больше шоу, медийности, открытости, чем в профессиональном. Мне нравится. Думаю, это только начало, и медиафутбол будет развиваться очень серьезно.

Медийные клубы в Кубке? Проходят дальше и дальше. Буду болеть за «Амкал»!» – сказал игрок.