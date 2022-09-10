Головин: «Слежу за медиафутболом. Прикольные пацаны играют»

Полузащитник сборной России Александр Головин рассказал, что следит за медийным футболом.
«Слежу и за «Амкалом», и за многими другими командами — например, за той, которую создали Георгий Джикия и Александр Соболев. Интересно! Прикольные пацаны играют.
Все, как в настоящем, реальном, живом футболе — только больше шоу, медийности, открытости, чем в профессиональном. Мне нравится. Думаю, это только начало, и медиафутбол будет развиваться очень серьезно.
Медийные клубы в Кубке? Проходят дальше и дальше. Буду болеть за «Амкал»!» – сказал игрок.
- В сентябре стартует новый сезон Медиалиги.
- Также Головин увлекается киберспортом.
- Головин в «Монако» с 2018 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»