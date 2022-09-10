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    Головин: «Слежу за медиафутболом. Прикольные пацаны играют»

    Полузащитник сборной России Александр Головин рассказал, что следит за медийным футболом.

    «Слежу и за «Амкалом», и за многими другими командами — например, за той, которую создали Георгий Джикия и Александр Соболев. Интересно! Прикольные пацаны играют.

    Все, как в настоящем, реальном, живом футболе — только больше шоу, медийности, открытости, чем в профессиональном. Мне нравится. Думаю, это только начало, и медиафутбол будет развиваться очень серьезно.

    Медийные клубы в Кубке? Проходят дальше и дальше. Буду болеть за «Амкал»!» – сказал игрок.

    • В сентябре стартует новый сезон Медиалиги.
    • Также Головин увлекается киберспортом.
    • Головин в «Монако» с 2018 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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